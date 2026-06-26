Ekonomický kalendár: Volatilita rastie napriek absencii kľúčových správ (26.06.2026)

Piatkový makroekonomický kalendár je takmer prázdny a obchodné objemy môžu dnes výrazne klesnúť, keďže trh uzatvára týždeň dynamických poklesov a investori trávia včerajšiu infláciu PCE spolu s jastrabími komentármi členov Fed.
Dnešná obchodná relácia prebehne bez dát „veľkého kalibru". Jedinými publikáciami naplánovanými na dnes sú sentiment a inflačné očakávania spotrebiteľov podľa Michiganskej univerzity a prejav ďalších členov Fed – Williamsa a Kashkariho. Okrem indexov by sa do centra pozornosti mal dostať aj pár EURUSD, ktorý na konci týždňa klesol pod kľúčovú podporu pri úrovni 1,14.
Najdôležitejšie publikácie z ázijskej relácie
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Japonsko: Júnový odčítok bazálnej inflácie CPI pre oblasť Tokia dosiahol 1,6 % v medziročnom vyjadrení. Výsledok bol plne v súlade s trhovým konsenzom (1,6 % r/r), avšak naznačuje výrazné zrýchlenie dynamiky cien v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (1,3 % r/r). To udržuje tlak na Bank of Japan v otázke ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb.
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Nový Zéland a USA: Noc priniesla aj vystúpenia predstaviteľov centrálnych bánk – guvernérky RBNZ (Breman) a člena FOMC (Goolsbee) – čo formovalo ranný sentiment na pároch súvisiacich s USD a NZD.
Ekonomický kalendár
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08:00 Nórsko – Maloobchodné tržby bez áut s.a. (m/m) za máj. Odčítok: -2,1 %. Predchádzajúci odčítok: 0,3 %.
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08:00 Švédsko – Inflácia PPI v medziročnom vyjadrení za máj. Odčítok: 6,6 %. Predchádzajúci odčítok: 4,7 %.
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09:00 Švédsko – Index dôvery spotrebiteľov za jún. Predchádzajúci odčítok: 92,4.
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09:00 Švédsko – Index dôvery v priemysle za jún. Predchádzajúci odčítok: 100,5.
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09:00 Slovensko – Inflácia PPI v medziročnom vyjadrení za máj. Predchádzajúci odčítok: 2,6 %.
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10:30 Nemecko – Prejav šéfa Bundesbanku (Joachim Nagel).
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14:30 USA – Saldo obchodnej bilancie za tovar za máj. Konsenzus: -85,1 mld USD. Predchádzajúci odčítok: -82,4 mld USD.
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16:00 USA – Index Michiganskej univerzity za jún. Konsenzus: 50. Predchádzajúci odčítok: 44,8.
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16:00 USA – Krátkodobé inflačné očakávania za jún. Konsenzus: 4,6 %. Predchádzajúci odčítok: 4,8 %.
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16:00 USA – Dlhodobé inflačné očakávania za jún. Konsenzus: 3,4 %. Predchádzajúci odčítok: 3,9 %.
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16:30 USA – Prejav šéfa Fed z New Yorku (John Williams).
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17:30 USA – Prejav šéfa Fed z Minneapolisu (Neel Kashkari).
3 trhy, na ktoré dnes stojí za to zamerať pozornosť:
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EURUSD – Hlavný menový pár bude dnes plne pod vplyvom popoludňajších publikácií z USA. Kľúčovým pre trajektóriu dolára bude júnový odčítok indexu Michiganskej univerzity (konsenzus: 50) a predovšetkým zložky týkajúce sa krátkodobých a dlhodobých inflačných očakávaní Američanov. Dodatočnú volatilitu pred víkendom pridajú neskoršie jastrabí alebo holubičí akcenty v prejavoch Williamsa a Kashkariho z Fed.
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Ropa (OIL) – Ceny komodity sa pohybujú v oblasti lokálnych odporov v dôsledku napätej geopolitickej situácie na Blízkom východe. O 19:00 dostanú investori týždenný report Baker Hughes o počte vrtných súprav v USA (konsenzus predpokladá mierny nárast na 436). Prípadný pokles ťažobnej aktivity v USA by poskytol zámienku na navýšenie cien pred uzatvorením týždennej relácie.
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Nasdaq 100 (US100) – Kontrakty na americký technologický index sa opäť ocitli pod tlakom po výpredaji akcií Apple a oznámeniach Microsoftu o zvyšovaní cien XBOX z dôvodu zdražovania komponentov. Okrem paniky okolo „AI Trade" môže byť Nasdaq ďalej zaťažený jastrabími komuniké Fed.
🎥 Ranný komentár: Apple a Microsoft zdražujú, rast AI akcií a vyhratý súd Bayeru
🔴 Makro & trhy: Trhy vstrebávajú rozhodnutia centrálnych bánk
🔴 Wall Street Open Extra: Micron ťahá AI nahor a dnešná inflácia z USA
BREAKING: Inflácia PCE a rast príjmov v USA 📈 EURUSD posilňuje o 0,2 %
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