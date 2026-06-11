Ekonomický kalendár: Všetka pozornosť sa upiera na ECB 🇪🇺 Vracia sa do Európy zvyšovanie sadzieb❓(11.06.2026)

Trhy si dočasne vydychujú po výpredaji, ktorý spustila kombinácia nepriaznivých geopolitických signálov a vyššej než očakávanej inflácie CPI v USA (4,2 % medziročne). Tá výrazne odsúva vyhliadku na uvoľňovanie menovej politiky zo strany amerického Fedu.
Počas dnešnej seansy sa pozornosť kapitálu presunie do Európy a na dáta z americkej ekonomiky. Udalosťou dňa bude rozhodnutie Európskej centrálnej banky o úrokových sadzbách. Nedávne nižšie než očakávané inflačné údaje v kľúčových ekonomikách eurozóny, teda 2,6 % v Nemecku a 2,4 % vo Francúzsku, spolu s obavami o ekonomickú aktivitu by mohli dať ECB priestor ponechať sadzby bez zmeny. Na druhej strane hlavná obava centrálnej banky, teda trvalo zvýšené ceny energií, výrazne ovplyvní nové prognózy a môže motivovať k preventívnemu zvýšeniu sadzieb.
Popoludní budú investori vyhodnocovať dáta o inflácii výrobných cien (PPI) v USA a situáciu na trhu práce. Tie nepochybne zvýšia volatilitu na menových pároch s eurom aj na hlavných akciových indexoch.
Kľúčové údaje z ázijskej seansy:
- Čína zverejnila údaje o peňažnej zásobe M2 za máj, ktorá dosiahla 8,5 % medziročne. To znamená mierny pokles oproti predchádzajúcemu mesiacu.
- Zverejnený bol aj májový údaj o nových bankových úveroch v Číne (500 miliárd CNY), ktorý naznačuje oživenie likvidity po veľmi slabom apríli.
Makroekonomický kalendár, všetky časy:
- 14:15 – Eurozóna: rozhodnutie o depozitnej sadzbe ECB. Konsenzus: 2,25 %. Predchádzajúci údaj: 2,00 %.
- 14:30 – USA: inflácia PPI medziročne. Konsenzus: 6,4 %. Predchádzajúci údaj: 6,0 %.
- 14:30 – USA: jadrová inflácia PPI medziročne. Konsenzus: 5,4 %. Predchádzajúci údaj: 5,2 %.
- 14:30 – USA: inflácia PPI medzimesačne. Konsenzus: 0,7 %. Predchádzajúci údaj: 1,4 %.
- 14:30 – USA: nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti. Konsenzus: 220 tis. Predchádzajúci údaj: 225 tis.
- 14:45 – Eurozóna: tlačová konferencia ECB.
- 16:30 – USA: týždenná zmena zásob zemného plynu podľa EIA. Konsenzus: 101 mld. Predchádzajúci údaj: 95 mld.
Kľúčové zverejnenia firemných tržieb:
- Wizz Air pred otvorením trhu
- Adobe po uzavretí trhu
- RH po uzavretí trhu
📊 3 trhy, ktoré dnes sledovať:
- EUR/USD – Trh s najvyššou expozíciou voči kľúčovým udalostiam dnešnej seansy. Prípadné rozhodnutie Európskej centrálnej banky týkajúce sa dlho očakávaného zvýšenia sadzieb na 2,25 % v kombinácii s jastrabími údajmi o inflácii výrobných cien (PPI) z USA určí hlavný trend na devízovom trhu pre nadchádzajúce dni.
- Ropa Brent – Stabilne rastúca geopolitická riziková prémia kvôli nočným americkým leteckým úderom v Iráne. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim volatilitu na tomto trhu bude zverejnenie mesačnej správy OPEC, ktorá ponúkne aktualizované prognózy globálneho dopytu po rope a ponuky ropy.
- Nasdaq 100 – Technologický index je pod silným tlakom po včerajšom vyššom údaji inflácie CPI v USA a nervóznej trhovej reakcii na report spoločnosti Oracle. Dnes sa investori budú nastavovať pred kľúčovým večerným zverejnením finančných výsledkov softvérového giganta Adobe.
🎥Ranný komentár: Ďalšie útoky v Iráne, výsledky Oraclu a americká inflácia
Ranné zhrnutie: Chuť po riziku sa vracia napriek novej výmene úderov medzi USA a Iránom (11.06.2026)
Denné zhrnutie: Akcie aj zlato pod tlakom, USA budú pokračovať v útokoch na Irán (10.06.2026)
Ťažba ropy klesla na najnižšiu úroveň za viac než dve dekády 🛢️📉 Trh po reporte EIA vyčkáva 📌
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.