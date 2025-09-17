Ekonomický kalendár: Všetky oči upreté na Fed (17.09.2025)

Dnešný ekonomický kalendár vyzerá nabitý, ale pre väčšinu trhu je skutočne dôležitá len jedna udalosť – rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách.
Trhy už týždne vo veľkej miere zohľadňujú zníženie o 25 bázických bodov, takže dnes sa pozornosť sústredí na tlačovú konferenciu Jeromea Powella, ktorá ovplyvní očakávania investorov týkajúce sa ďalšieho uvoľňovania menovej politiky v USA. Zaujímavé je, že neočakávané zníženie o 50 bázických bodov by mohlo paradoxne pôsobiť ako jastrabie, najmä ak by Powell vo svojom prejave naznačil, že ide o jednorazovú „preventívnu“ úpravu s cieľom vyrovnať sa s ťažkou rovnováhou alebo rizikami.
Fed nebude jediným dôležitým centrálnym bankom. Kanadská centrálna banka tiež dnes oznámi svoje rozhodnutie o úrokovej sadzbe, keď čelí v súčasnosti miernej inflácii a nezvyčajne slabému trhu práce. Utlmenú volatilitu na devízových a akciových trhoch by mohli rozvíriť aj dnešné údaje o inflácii v Eurozóne a údaje o bývaní v USA. Pokiaľ ide o komodity, správa EIA pravdepodobne vyvolá vlnu záujmu.
Dnešný ekonomický kalendár:
- 08:00 – Údaje o inflácii v Spojenom kráľovstve za august:
- CPI: aktuálne 3,8 % r/r; prognóza 3,8 % r/r; predchádzajúce 3,8 % r/r
- CPI: aktuálne 0,3 % m/m; prognóza 0,3 % m/m; predchádzajúce 0,1 % m/m
- 09:30 – Eurozóna – Prejav prezidentky ECB Lagardeovej
- 11:00 – Údaje o inflácii v Eurozóne za august:
- CPI: prognóza 2,1 % r/r; predchádzajúca hodnota 2,0 % r/r
- CPI: prognóza 0,2 % m/m; predchádzajúca hodnota 0,0 % m/m
- Jadrový CPI: prognóza 2,3 % r/r; predchádzajúca hodnota 2,3 % r/r
- Jadrový CPI: prognóza 0,3 % m/m; predchádzajúca hodnota -0,2 % m/m
- HICP bez energie a potravín: prognóza 2,3 % r/r; predchádzajúca hodnota 2,4 % r/r
- HICP bez energie a potravín: prognóza 0,3 % m/m; predchádzajúca hodnota -0,1 % m/m
- 14:30 – Údaje o bývaní a stavebníctve v USA za august:
- Začatie výstavby domov: predchádzajúce 5,2 % m/m
- Stavebné povolenia: predchádzajúce -2,2 % m/m
- 14:30 – Kanada – Nákupy kanadských zahraničných cenných papierov za júl: predchádzajúce 9,040 mld.
- 15:45 – Kanada – Rozhodnutie o úrokovej sadzbe: prognóza 2,50 %; predchádzajúca hodnota 2,75 %
- 16:30 – Správa EIA USA:
- Zásoby benzínu: predchádzajúca hodnota 1,458 mil.
- Zásoby vykurovacieho oleja: predchádzajúca hodnota 0,266 mil.
- Týždenné využitie rafinérií – EIA (t/t): predchádzajúca hodnota 0,6 %
- Preprava ropy rafinériami – EIA (t/t): predchádzajúce -0,051 mil.
- Dovoz ropy: predchádzajúce 0,668 mil.
- Zásoby ropy: prognóza 1,400 mil.; predchádzajúce 3,939 mil.
- Výroba destilátov: predchádzajúce -0,024 mil.
- Týždenné zásoby destilátov – EIA: predchádzajúce 4,715 milióna
- Výroba benzínu: predchádzajúce -0,285 milióna
- Zásoby ropy v Cushingu: predchádzajúce -0,365 milióna
- 17:30 – Údaje o HDP USA:
- Atlanta FED Nowcast (3. štvrťrok): prognóza 3,4 %; predchádzajúce 3,4 %
- 20:00 – USA – Vyhlásenie FOMC
- 20:00 – USA – Rozhodnutie o úrokovej sadzbe na december: prognóza 4,25 %; predchádzajúca hodnota 4,50 %
- 20:30 – USA – Tlačová konferencia Jeromea Powella
