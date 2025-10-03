Ekonomický kalendár: Zverejnenie NFP v nedohľadne 🔎

Za normálnych okolností by dnešnou kľúčovou správou bolo zverejnenie údajov z amerického trhu práce - NFP. V dôsledku vládneho shutdownu, ktorý sa začal začiatkom tohto týždňa, je však zverejnenie teraz neisté. Údaje o septembrových NFP sa pravdepodobne oneskoria, hoci včera BLS oznámil, že zhromaždil všetky potrebné údaje, čo znamená, že k ich zverejneniu by ešte mohlo dôjsť.
Ak sa NFP odloží, trhy budú dnes venovať zvýšenú pozornosť prejavom predstaviteľov Fedu vrátane Williamsa, Goolsbeeho, Mirana, Logana a Jeffersona. Dočkáme sa aj údajov od súkromných štatistických firiem, konkrétne septembrových správ ISM a PMI.
Podrobný kalendár na tento deň:
09:15, Španielsko – Údaje o PMI za september:
- HCOB Španielsko PMI v službách: prognóza 53,3; predchádzajúca 53,2;
09:45, Taliansko – Údaje o PMI za september:
- HCOB Taliansko kompozitný PMI: predchádzajúca 51,7;
- HCOB Taliansko PMI v službách: prognóza 51,5; predchádzajúca 51,5;
09:50, Francúzsko – Údaje o PMI za september:
- HCOB Francúzsko PMI v službách: prognóza 48,9; predchádzajúca 49,8;
- HCOB Francúzsko kompozitný PMI: prognóza 48,4; predchádzajúca 49,8;
09:55, Nemecko – Údaje o PMI za september:
- HCOB Nemecko PMI v službách: prognóza 52,5; predchádzajúca 49,3;
- HCOB Nemecko kompozitný PMI: prognóza 52,4; predchádzajúca 50,5;
10:00, Eurozóna – Údaje o PMI za september:
- HCOB kompozitný PMI eurozóny: prognóza 51,2; predchádzajúca 51,0;
- HCOB PMI v službách eurozóny: prognóza 51,4; predchádzajúca 50,5;
10:30, Spojené kráľovstvo – Údaje o PMI za september:
- S&P Global Services PMI: prognóza 51,9; predchádzajúca 54,2;
- S&P Global Composite PMI: prognóza 51,0; predchádzajúca 53,5;
11:40, Eurozóna – Prejav prezidentky ECB Lagardovej
15:45, Spojené štáty – údaje o PMI za september:
- S&P Global Composite PMI: prognóza 53,6; predchádzajúca 54,6;
- S&P Global Services PMI: prognóza 53,9; predchádzajúca 54,5;
16:00, Spojené štáty – Údaje ISM za september:
- ISM nevýrobný PMI: prognóza 51,8; predchádzajúca 52,0;
- ISM
- Zamestnanosť v nevýrobnom sektore ISM: predchádzajúca hodnota 46,5;
- ISM Podnikateľská aktivita mimo výrobného sektora: prognóza 51,8; predchádzajúca 55,0;
- ISM Ceny mimo spracovateľského priemyslu: predchádzajúca hodnota 69,2
Denné zhrnutie: Silný Russell a kovy, v UK nové historické maximum
BREAKING: Čína signalizuje pripravenosť na rekordné investície v USA 🗽
BREAKING: US ISM Services PMI slabší, než sa očakávalo 📉
DE40: Európa hľadá smer uprostred zmiešaných PMI reportov
