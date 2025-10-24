US OPEN: Makroekonomické dáta posielajú trhy na nové maximá

- Makrodáta určujú pohyb trhov
- CPI a PMI posielajú trhy na nové historické maximá
- Spotrebiteľská dôvera University of Michigan pod očakávaniami
- Ford obnovuje časť strát vo výrobe
Obchodovanie na Wall Street sa dnes začína pozitívne, a to po zverejnení série kľúčových makroekonomických údajov. Kombinácia najnovších výsledkov CPI a PMI ponúka zmiešaný, no stále optimistický pohľad na ekonomiku USA. Tento vývoj stačí na to, aby hlavné indexy hneď po otvorení posunuli svoje hodnoty na nové historické maximá. Futures na US100 posilňujú približne o 0,8 %, US500 o 0,6 %. Ešte lepšie sa darí indexu Russell 2000, ktorého kontrakty stúpajú o 1,3 %.
Dnešné obchodovanie je naďalej pod vplyvom makrodát. Inflácia spotrebiteľských cien dopadla lepšie než sa čakalo, čo podporuje naratív o úspechoch Fedu v boji proti cenovým tlakom a zvyšuje pravdepodobnosť rýchlejšieho a prípadne hlbšieho uvoľňovania menovej politiky.
Zároveň silné hodnoty PMI signalizujú stabilný stav ekonomiky, čo by mohlo Fed viesť k opatrnejšiemu načasovaniu znižovania sadzieb – najmä ak si ekonomická aktivita udrží tempo bez zhoršenia na trhu práce.
Ďalším faktorom je spotrebiteľská dôvera podľa University of Michigan, ktorá bola výrazne pod očakávaniami, no stále sa drží nad neutrálnou hranicou 50 bodov. To možno vnímať ako pretrvávajúci, aj keď opatrný optimizmus medzi domácnosťami.
V tomto prostredí budú investori pozorne sledovať výnosy dlhopisov, vývoj dolára a sektorovú rotáciu, pretože práve tieto faktory môžu naznačiť finálny výklad dnešných dát.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Na grafe možno pozorovať úspešné prerazenie predchádzajúceho maxima po viacerých neúspešných pokusoch z minulého týždňa. Cena ubránila dolnú hranicu rastového trendu a kĺzavé priemery EMA naznačujú pokračovanie rastového pohybu. V prípade dočasnej straty iniciatívy zo strany kupujúcich sa najbližšia podpora nachádza na úrovni 25 270 bodov (predchádzajúce maximum). Nižšie sa podpora nachádza pri úrovni 24 720, kde prebieha EMA25 a nachádza sa aj FIBO úroveň 23,6 %.
Firemné správy:
Ford (F.US) – Akcie automobilky dnes výrazne rastú, až o 9 %. Dôvodom sú vyjadrenia vedenia, podľa ktorých škody spôsobené prerušením výroby v jednom zo závodov nebudú také rozsiahle a trvalé, ako sa pôvodne predpokladalo. Generálny riaditeľ uistil, že tohtoročné straty budú budúci rok plne kompenzované.
Deckers Outdoor (DECK.US) – Výrobca obuvi stráca na otvorení približne 12 % po tom, čo dcérske značky UGG a Hoka oznámili, že ich tržby zaostanú za očakávaniami trhu.
Newmont (NEM.US) – Ťažobná spoločnosť zameraná na zlato oznámila, že produkcia v budúcom roku zostane nezmenená. To sklamalo trh, ktorý očakával, že firma využije vysoké ceny komodít. Akcie klesajú o 6 %.
Target (TGT.US) – Americký maloobchodný reťazec oznámil výrazné zníženie počtu pracovných miest – viac než 1800 pozícií, čo predstavuje 8 % pracovnej sily spoločnosti. Akcia zatiaľ nereaguje.
Kodiak Sciences (KOD.US) – Farmaceutická firma rastie na otvorení až o 15 % po odporúčaní od JP Morgan, no v priebehu obchodovania väčšinu ziskov vymazáva.
