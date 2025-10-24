Dennie zhrnutie: Inflácia klesá, trhy rastú

- Väčšina trhov rastie vďaka priaznivým makroekonomickým údajom
- Väčšina trhov rastie vďaka priaznivým makroekonomickým údajom
- Euro posilňuje voči väčšine mien
- Zlato a ropa konsolidujú
- Intel po otvorení rastie, no zisky rýchlo slabnú
- Makroekonomické údaje a silné výsledky väčšiny amerických spoločností posunuli hodnoty amerických indexov na nové maximá. Nasdaq100 si pripisuje približne 1 %, S&P 500 rastie o 0,8 % a indexy Russell a Dow posilňujú o viac ako 1 %.
- V Európe panuje zmiešaný sentiment, no prevažuje optimizmus. Väčšina burzových indexov na starom kontinente uzatvára v zelených číslach. Najväčší nárast zaznamenáva britský FTSE 100 s rastom o 0,6 %. DAX a FTSE MIB končia mierne v pluse. CAC40 a WIG20 klesajú o 0,2 %, resp. 0,3 %.
- Piatkové obchodovanie ovplyvnili hromadne zverejnené makroúdaje. CPI skončil nižšie, ako sa očakávalo – medziročne aj medzimesačne – čo trh prijal veľmi pozitívne s nádejou na rýchlejšie znižovanie sadzieb zo strany FED-u. Jadro CPI medziročne dosiahlo 3 %, medzimesačne ceny rástli o 0,3 %.
- PMI doplnilo celkový obraz – prekvapilo silným výsledkom nad očakávaniami. Obzvlášť sektor služieb vykazuje silnú kondíciu. Trh očakával spomalenie, no index zaznamenal rast oproti predchádzajúcemu mesiacu.
- Dnes boli zverejnené aj údaje o spotrebiteľskej nálade podľa Michiganskej univerzity. Sentiment je síce pod očakávaním, no stále pozitívny na úrovni 53,6. Inflačné očakávania zostávajú zakotvené na 4,6 % ročne.
- Z Veľkej Británie prišli dôležité dáta – maloobchodné tržby vzrástli medziročne o 1,5 % a medzimesačne o 0,5 %. PMI tiež prekonalo očakávania. Priemysel sa zlepšuje, no zostáva v pásme pesimizmu – s hodnotou 49,6.
- Prekvapivo dobré výsledky prinieslo aj PMI z eurozóny – priemysel dosiahol hranicu 50 bodov a služby vzrástli na 52,6, čo je najvyššia hodnota za viac ako rok.
- Na devízovom trhu výrazne stráca nórska koruna – voči doláru aj euru klesá o viac ako 0,5 %. Môže to súvisieť so slabším dopytom po nórskych surovinách a horšími makroúdajmi. Dobré správy z eurozóny podporujú rast eura voči hlavným menám.
- Trh so vzácnymi kovmi prechádza konsolidáciou po predchádzajúcich ziskoch – zlato sa drží nad hranicou 4100 USD za uncu.
- Na trhu s energiami sa tiež konsoliduje – ropa sa pohybuje na úrovni 61,5 USD, zemný plyn (NATGAS) klesá o 2 %.
- Futures na hovädzí dobytok klesli až o 3 %, pravdepodobne v reakcii na dohodu o dovoze hovädzieho mäsa z Argentíny do USA.
- Pozitívny sentiment z akciových trhov sa prenáša aj na kryptomeny. Väčšina tokenov rastie, najmä veľké meny. Bitcoin a Ethereum zaznamenávajú rast pod 1 %.
- Vybrané spoločnosti:
- Intel po výsledkoch otvára s rastom viac ako 6 %, no v priebehu obchodovania zisky takmer miznú. Môže to naznačovať slabosť kupujúcich alebo výber ziskov.
- Alphabet dnes rastie o 3 % po oznámení partnerstva so spoločnosťou Anthropic, čím si výrazne zvýšil trhovú hodnotu.
- Tesla predstavila nový režim jazdy „Mad Max“, ktorý otvorene ignoruje pravidlá a púta pozornosť regulátorov. Akcie klesajú o 2 %.
