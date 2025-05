Eni rokuje exkluzívne s Ares o predaji 20 % podielu v Plenitude, hodnota transakcie presahuje 12 miliárd eur

Taliansky energetický gigant Eni SpA vstúpil do exkluzívnych rokovaní so spoločnosťou Ares Alternative Credit Management o predaji 20 % podielu vo svojej divízii obnoviteľných zdrojov Plenitude. Táto transakcia by predstavovala už druhý predaj menšinového podielu v tejto jednotke, ktorá zahŕňa maloobchodné energetické služby a obnoviteľné zdroje.

Rokovania sa opierajú o ocenenie vlastného kapitálu spoločnosti Plenitude v rozmedzí 9,8 až 10,2 miliardy eur, čo zodpovedá oceneniu podniku presahujúcemu 12 miliárd eur. Eni už v tomto roku predala 10 % podiel spoločnosti Energy Infrastructure Partners, pričom celkové ocenenie vtedajšej transakcie sa pohybovalo okolo 10 miliárd eur vrátane dlhu.

Skupina Eni má v úmysle po dokončení transakcie s Aresom naďalej udržať približne 70 % podiel v Plenitude, podobne ako v prípade svojej biorafinérie a divízie mobility Enilive, v ktorej tento rok predala 30 % podiel spoločnosti KKR.

Pôvodné plány na vstup Plenitude na burzu boli pozastavené kvôli nepriaznivým trhovým podmienkam. Predaj menšinových podielov je súčasťou širšej stratégie Eni, ktorá smeruje k zníženiu expozície voči uhľovodíkom a postupnému prechodu k udržateľnejším segmentom energetiky.

Spoločnosť Ares, ktorá spravuje aktíva v hodnote takmer 550 miliárd dolárov, nedávno otvorila pobočku v Miláne, čím deklarovala záujem posilniť svoju pôsobnosť na talianskom trhu. Okrem Plenitude Eni plánuje predať aj podiel vo svojej jednotke na zachytávanie uhlíka (CCS), pričom uzavretie tejto dohody sa očakáva do konca roka.

Graf ENI.IT (D1)

Akcie Eni (ENI.IT) po predchádzajúcom poklese zaznamenali výrazné oživenie a aktuálne sa obchodujú na úrovni 13,32 EUR, čím prekonali strednú líniu Bollingerovho pásma (biela), čo môže signalizovať obrat trendu smerom nahor. RSI sa nachádza na hodnote 59,8, teda tesne pod hranicou prekúpenosti, čo naznačuje pozitívny, ale stále udržateľný rastový tlak. Zároveň MACD prekročil signálnu líniu, čím potvrdzuje stabilizáciu a rastúcu dynamiku. Cena sa v posledných dňoch konsoliduje v blízkosti lokálneho vrcholu, pričom trh čaká na ďalší impulz. Ak sa akciám podarí udržať nad úrovňou 13 EUR, otvorí sa priestor pre postupný návrat smerom k hornej zóne Bollingerovho indikátora okolo 14,14 EUR.

Zdroj: xStation5

