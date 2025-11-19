EÚ predstavila plán „Digital Omnibus“ na reformu technologických zákonov a podporu inovácií

-
Digital Omnibus je návrh EÚ na zjednodušenie digitálnych zákonov a zavedenie digitálnej peňaženky pre firmy.
Reformy znížia náklady a administratívu, čím majú podporiť inovačný potenciál európskych firiem.
Riziká sa týkajú oslabenia ochrany súkromia a legislatívneho schválenia.
Firmy by mali sledovať vývoj a pripraviť sa na digitálne zmeny vo fungovaní i dokumentácii.
Európska komisia predstavila legislatívny balíček s názvom Digital Omnibus, ktorý má zjednodušiť pravidlá pre digitálne technológie v EÚ, znížiť administratívnu záťaž pre firmy a zaviesť nový digitálny nástroj pre podniky a verejné inštitúcie.
Komisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis uviedol, že „zjednodušením pravidiel a zavedením pružnejších opatrení vytvárame viac priestoru pre inovácie a rast“.
Hlavné návrhy
Balíček obsahuje:
Úpravy zákona o umelej inteligencii (AI Act), ktoré zjednodušia dokumentáciu a rozšíria prístup do regulačných sandboxov.
Revíziu pravidiel ochrany súkromia a súhlasov s cookies na zlepšenie používateľského zážitku.
Zavedenie tzv. European Business Wallet – digitálneho nástroja na výmenu dokumentov a podporu digitalizácie procesov.
Predpokladané úspory: až 5 miliárd eur do roku 2029 vďaka nižším administratívnym nákladom.
Strategický význam
Zmeny by mali najmä malým a stredným podnikom umožniť sústrediť sa na rast a inovácie namiesto byrokracie. EÚ tým reaguje na potrebu byť konkurencieschopná v ére umelej inteligencie a digitalizácie.
Pre verejný sektor predstavuje Business Wallet možnosť jednoduchšej digitálnej interakcie medzi členskými štátmi.
Riziká a výzvy
Napriek pozitívnemu prijatiu podnikateľmi zaznievajú aj výhrady:
Kritici upozorňujú na riziko oslabenia ochrany osobných údajov pod rámcom GDPR.
Reforma bude musieť prejsť legislatívnym procesom v EP a Rade EÚ, čo môže oddialiť implementáciu.
Zabezpečenie rovnováhy medzi pružnosťou a právnou ochranou zostáva kľúčové.
Výhľad
Úspešné schválenie a implementácia by mohli zásadne zmeniť spôsob, akým EÚ reguluje technológie – od ťažkopádnych postupov k podpore inovácií a digitálnej efektivity.
