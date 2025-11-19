Ekonomický kalendár: Nvidia a zápisnica Fedu v centre pozornosti

- Trhy majú pred výsledkami spoločnosti Nvidia zmiešanú náladu
- Kalendár doplní zápisnica FOMC.
- Včerajšie údaje API poukázali na veľký nárast zásob ropy v USA; potvrdia to údaje EIA?
Stredajšie zasadnutie na medzinárodných finančných trhoch sa môže ukázať ako kľúčové pri určovaní celkovej nálady na trhu do konca týždňa a možno aj dlhšie, keďže dnes uvidíme štvrťročnú správu spoločnosti Nvidia a zápisnicu FOMC z posledného zasadnutia o úrokových sadzbách.
V čase, keď na akciovom trhu prevládajú ťahy späť, ktoré tlačia indexy k dôležitým psychologickým úrovniam podpory, môžu výsledky spoločnosti Nvidia rozhodnúť o tom, či sú pochybnosti investorov o sektore umelej inteligencie oprávnené, alebo či sa vďaka dobrým výsledkom spoločnosti podarí udržať trhy nad vodou.
Situácia je trochu odlišná, pokiaľ ide o zápisnicu z FOMC, keďže je nepravdepodobné, že by zmenila súčasné očakávania týkajúce sa decembrovej pauzy Fedu, ale aj tak môže poskytnúť niekoľko dôležitých informácií o nálade amerických centrálnych bankárov.
V Európe sa pozornosť sústredí na údaje o inflácii zo Spojeného kráľovstva a eurozóny.
Kľúčové makroekonomické údaje pre tento deň
08:00, Spojené kráľovstvo – Údaje o inflácii za október
- Jadrový CPI: prognóza 3,4 % r/r; predchádzajúca 3,5 % r/r;
- Index maloobchodných cien (RPI): prognóza 4,3 % r/r; predchádzajúca 4,5 % r/r;
- Jadrový CPI: prognóza 0,4 % m/m; predchádzajúca 0,0 % m/m;
- Index CPI: prognóza 3,5 % r/r; predchádzajúca 3,8 % r/r;
09:00, Eurozóna – Zasadnutie Európskej centrálnej banky o menovej politike
11:00, Eurozóna – Údaje o inflácii za október:
- Index HICP bez energií a potravín: prognóza 2,4 % r/r; predchádzajúca 2,4 % r/r;
- Jadrový CPI: prognóza 2,4 % r/r; predchádzajúca 2,4 % r/r;
- Jadrový CPI: prognóza 0,3 % m/m; predchádzajúca 0,1 % m/m;
- Index CPI: prognóza 2,1 % r/r; predchádzajúca 2,2 % r/r;
- Index CPI: prognóza 0,2 % m/m; predchádzajúca 0,1 % m/m;
- CPI bez tabaku: predtým 0,1 % m/m;
- CPI bez tabaku: predtým 2,2 % r/r;
- Index HICP bez energií a potravín: prognóza 0,2 % m/m; predchádzajúca 0,1 % m/m;
16:30, Spojené štáty – Správa EIA:
- Zásoby ropy: prognóza -1 900 mil.; predchádzajúca 6 413 mil;
- Spracovanie ropy rafinériami - údaje EIA (t/t): prognóza: predtým 0,717M;
- Dovoz ropy: predtým 0,849 mil;
- Zásoby ropy v Cushingu: predtým -0,346 mil;
- Výroba destilovaných palív: predtým 0,319 mil;
- Týždenné ceny destilátov podľa EIA: predtým -0,637M;
- Výroba benzínu: predtým 0,102 mil;
- Zásoby benzínu: predtým -0,945 mil;
- Týždenná miera využitia rafinérií - údaje EIA (týždeň po týždni): predtým 3,4 %;
20:00, Spojené štáty – Prejav člena FOMC Williamsa
20:00, Spojené štáty – Zápisnica zo zasadnutia FOMC
