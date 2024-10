EURUSD klesá o 0,4 %, US30 stráca 0,6 %. Putin naznačuje, že Rusko „by zvažovalo použitie jadrových zbraní“, ak by bolo napadnuté.

Napriek pomerne optimálnemu otvoreniu dnešného obchodovania na Wall Street, druhá polovica dňa prináša poklesy, keď US100 maže takmer celý dnešný nárast a US30 (DJIA) stráca 0,6 % (Amgen tlačí index nadol, stráca 4,6 %). Taktiež vidíme posilňujúci americký dolár, pričom USDIDX rastie o viac než 0,6 %, a oslabujúce euro a japonský jen.

Prezident Putin komentoval dynamiku vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, naznačujúc potenciálnu jadrovú eskaláciu, keď povedal, že Rusko „(...) by zvažovalo použitie jadrových zbraní, ak by získalo spoľahlivé informácie o začiatku masívneho cezhraničného útoku vzduchom zo strategického a taktického letectva, krížových rakiet, dronov a hypersonických zbraní (...) vyhradzujeme si právo použiť jadrové zbrane v prípade agresie proti Rusku, vrátane situácie, keď nepriateľ predstavuje kritickú hrozbu pre našu suverenitu konvenčnými zbraňami“. Dnešná poznámka Putina je odpoveďou na podporovaný NATO „zelený signál“ pre Ukrajinu, aby použila dlhodobejšie presné rakety a taktický úder hlboko do Ruska (ATACMS).

EURUSD (M15)

Zdroj: xStation5

US30 (M15)