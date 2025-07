📣 EURUSD pod 1,18 pred NFP

O 14:30 bud├║ zverejnen├ę k─ż├║─Źov├ę ├║daje z americk├ęho trhu pr├íce, a to tesne pred piatkov├Żm sviatkom D┼ła nez├ívislosti.

Dnes, vo ┼ítvrtok, bud├║ nezvy─Źajne zverejnen├ę ├║daje z americk├ęho trhu pr├íce, a to z d├┤vodu zajtraj┼í├şch osl├ív D┼ła nez├ívislosti v USA. Dnes sa o─Źak├íva aj nieko─żko ─Ćal┼í├şch ├║dajov z USA a americk├í obchodn├í seansa sa skon─Ź├ş o nie─Źo sk├┤r. Po v─Źeraj┼íom negat├şvnom prekvapen├ş z ├║dajov ADP si investori m├┤┼żu polo┼żi┼ą ot├ízku, ─Źi by negat├şvny ├║daj NFP mohol pripravi┼ą p├┤du pre zn├ş┼żenie sadzieb na j├║lovom zasadnut├ş.

O─Źak├ívania trhu

Trhov├Ż konsenzus o─Źak├íva v j├║ni n├írast po─Źtu pracovn├Żch miest o 110 000, ─Źo predstavuje pokles oproti m├íjov├Żm 139 000. Miera nezamestnanosti by mala vzr├ís┼ą na 4,3 % zo 4,2 %, ─Źo by znamenalo jej najvy┼í┼íiu ├║rove┼ł od okt├│bra 2021. Agent├║ra Bloomberg Economics predpoved├í mierne vy┼í┼í├ş n├írast o 120 000, upozor┼łuje v┼íak, ┼że ├║daje m├┤┼żu by┼ą naf├║knut├ę r├┤znymi ├║pravami, v priemere 80 000 pracovn├Żch miest mesa─Źne. Vn├şman├ę je aj riziko, ┼że miera nezamestnanosti sa vy┼íplh├í na 4,4 %.

Predpovede: V roku 2018 sa o─Źak├íva zv├Ż┼íenie nezamestnanosti o 1,5 %:

NFP: 110-120 tis├şc (konsenzus vs. Bloomberg Economics)

110-120 tis├şc (konsenzus vs. Bloomberg Economics) Unemployment Rate: 4,3 % (oproti predch├ídzaj├║cim 4,2 %).

4,3 % (oproti predch├ídzaj├║cim 4,2 %). Priemern├Ż hodinov├Ż z├írobok: +m/m (oproti predch├ídzaj├║cim +0,4 %).

+m/m (oproti predch├ídzaj├║cim +0,4 %). Ro─Źn├í mzda: 1,5 mil: (oproti predch├ídzaj├║cim 3,9 % r/r).





Ak sa index NFIB uk├í┼że ako predstihov├Ż ukazovate─ż, zmena zamestnanosti NFP by mala nakoniec odr├í┼ża┼ą slab┼íie ├║daje. Zdroj: Bloomerg Finance LP, XTB





Podindex zamestnanosti vov├Żrobnom sektore ISM ned├ívno klesol na mimoriadne n├şzku ├║rove┼ł 45 bodov, ─Źo nazna─Źuje perspekt├şvu prep├║┼í┼ąania v tomto sektore. Zdroj: Bloomerg Finance LP, XTB

Varovn├ę sign├íly na trhu pr├íce

Viacer├ę ukazovatele poukazuj├║ na oslabovanie trhu pr├íce. ├Üdaje ADP odhalili pokles po─Źtu pracovn├Żch miest v s├║kromnom sektore o 33 000 - prv├Ż negat├şvny ├║daj od marca 2023. Rast├║ aj t├Ż┼żdenn├ę ┼żiadosti o podporu v nezamestnanosti a ─Źiastkov├ę indexy ISM trhu pr├íce s├║ neust├íle slab├ę, najm├Ą z v├Żrobn├ęho sektora. ├Üdaje agent├║ry Bloomberg Economics nazna─Źuj├║, ┼że skuto─Źn├Ż rast zamestnanosti by mohol by┼ą a┼ż 40 000 pracovn├Żch miest, ke─Ć sa vyl├║─Źia ├║pravy vypl├Żvaj├║ce z modelu ÔÇ×p├┤rodnos┼ą - ├║mrtnos┼ąÔÇť ├Üradu ┼ítatistiky pr├íce. Najnov┼í├ş ├║daj JOLTS bol v┼íak silnej┼í├ş, ne┼ż sa o─Źak├ívalo, a to viac ako 7,7 mili├│na v porovnan├ş s predch├ídzaj├║cimi takmer 7,4 mili├│na, hoci by mohlo ├şs┼ą o sez├│nne o┼żivenie.





Ned├ívne ├║daje ukazuj├║, ┼że po─Źet vo─żn├Żch pracovn├Żch miest sa za─Źal zvy┼íova┼ą, ─Źo nazna─Źuje, ┼że trh pr├íce sa u┼ż ─Ćalej neochladzuje. Zdroj: Bloomerg Finance LP, XTB





Negat├şvny ├║daj ADP je siln├Żm varovn├Żm sign├ílom, hoci stoj├ş za zmienku, ┼że spr├íva NFP vo v├Ą─Ź┼íine posledn├Żch pr├şpadov prekonala ADP. Zdroj: Bloomerg Finance LP, XTB

Postoj Fedu a pravdepodobnos┼ą j├║lov├ęho zn├ş┼żenia

Jerome Powell vo svojich ned├ívnych vyjadreniach nevyl├║─Źil j├║lov├ę zn├ş┼żenie sadzieb, pri─Źom tvrdil, ┼że ÔÇ×to nem├┤┼żem poveda┼ąÔÇť, ale zd├┤raznil, ┼że rozhodnutie bude z├ívisie┼ą od ekonomick├Żch ├║dajov. Trhy v s├║─Źasnosti odhaduj├║ pravdepodobnos┼ą zn├ş┼żenia sadzieb na zasadnut├ş Feder├ílneho rezervn├ęho syst├ęmu koncom j├║la na pribli┼żne 25 %. Dvaja ─Źlenovia Fedu - Christopher Waller a Michelle Bowmanov├í - otvorene podporili mo┼żnos┼ą j├║lov├ęho zn├ş┼żenia za predpokladu, ┼że infla─Źn├ę tlaky zostan├║ obmedzen├ę. Zauj├şmav├ę je, ┼że trh ich z├írove┼ł pova┼żuje za potenci├ílnych kandid├ítov na post predsedu Fedu po Powellovom odchode v m├íji bud├║ceho roka.





Pravdepodobnos┼ą j├║lov├ęho zn├ş┼żenia sa v├Żrazne zv├Ż┼íila na 25 % v porovnan├ş s pribli┼żne 15 % v polovici j├║na. Zdroj: Bloomerg Finance LP, XTB

─îo sa mus├ş sta┼ą, aby do┼ílo k zn├ş┼żeniu?

Tlak na Jeroma Powella zo strany Trumpa sa zvy┼íuje takmer ka┼żd├Żm d┼łom. Pod─ża Trumpa by sa americk├ę ├║rokov├ę sadzby mali v s├║─Źasnosti pohybova┼ą na ├║rovni okolo 1,0 %. Centr├ílna banka v┼íak zost├íva nez├ívisl├í. Ak sa v┼íak ├║daje bud├║ na─Ćalej zhor┼íova┼ą a Fed sa zdr┼ż├ş zn├ş┼żenia, scen├ír skor┼íieho ozn├ímenia Powellovho n├ístupcu sa st├íva vysoko pravdepodobn├Żm. K─ż├║─Źom k j├║lov├ęmu zn├ş┼żeniu by boli ve─żmi slab├ę ├║daje. Ak spr├ívu ADP potvrd├ş spr├íva NFP, ktor├í uk├í┼że skuto─Źn├Ż pokles zamestnanosti, poskytlo by to siln├Ż z├íklad pre zn├ş┼żenie na konci tohto mesiaca. ─Äal┼í├şm rozhoduj├║cim faktorom by bolo zv├Ż┼íenie miery nezamestnanosti na 4,4 %. Samotn├Ż Fed ned├ívno revidoval svoju projekciu a uviedol, ┼że miera nezamestnanosti dosiahne v tomto roku 4,5 %.





Po─Źet ┼żiadost├ş o podporu v nezamestnanosti zost├íva zv├Ż┼íen├Ż, ale len n├írast nad 300 000 by predstavoval siln├Ż varovn├Ż sign├íl. Zdroj: Bloomerg Finance LP, XTB

A ─Źo EURUSD?

P├ír EUR/USD zaznamenal v posledn├Żch mesiacoch v├Żrazn├ę zhodnotenie, pri─Źom koncom j├║na svoje zisky e┼íte zr├Żchlil. V s├║─Źasnosti testuje svoje najvy┼í┼íie ├║rovne od roku 2021. Z h─żadiska rozsahu sa s├║─Źasn├Ż rastov├Ż trend za─Ź├şna podoba┼ą pohybu pozorovan├ęmu v roku 2020. K├Żm v┼íak prudk├Ż rast v roku 2020 bol do ve─żkej miery sp├┤soben├Ż dopytom po eure, s├║─Źasn├ę zisky s├║visia predov┼íetk├Żm so slab├Żm dol├írom. Ak by dne┼ín├ę ├║daje skuto─Źne nazna─Źovali obavy o stav americkej ekonomiky, potenci├íl pre ─Ćal┼íie pokra─Źovanie rastu by bol zna─Źn├Ż. V s├║─Źasnosti sa predpoklad├í, ┼że Eur├│pska centr├ílna banka m├í hranicu tolerancie pre kurz EUR/USD okolo 1,20, ke─Ć┼że silnej┼íie euro by mohlo vies┼ą k defl├ícii. Napriek tomu, ak sa dne┼ín├ę ├║daje uk├í┼żu ako robustn├ę, s ─Ź├ştan├şm medzi 110 000 a 150 000, ┼íance na zn├ş┼żenie sadzieb sa zn├ş┼żia a p├ír m├┤┼że za┼żi┼ą v├Żrazn├║ korekciu.