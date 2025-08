Výhlaď Microsoftu na 4Q 2024/25 – čo môžeme očakávať ❓

Spoločnosť Microsoft (MSFT.US) dnes spolu s Meta Platforms zverejní svoje najnovšie kvartálne výsledky ako súčasť skupiny „Magnificent Seven“. Microsoft má posunutý fiškálny rok oproti kalendárnemu, a preto dnes po uzatvorení trhov predstaví výsledky za 4. štvrťrok fiškálneho roka 2024/25. Pozornosť investorov sa bude zameriavať najmä na vývoj cloudového segmentu, vyjadrenia vedenia k ďalšiemu rozvoju nástroja Copilot, možný vplyv rozsiahleho prepúšťania na marže a strategické plány spoločnosti v novej realite zvýšených ciel.

Spoločnosť si vedie výrazne lepšie ako širší trh – od začiatku roka vzrástol Microsoft o 22 %, zatiaľ čo širší index posilnil približne o 9 %. Zdroj: xStation

Cloudový segment zostáva kľúčový

Jedným z hlavných aspektov, ktoré budú investori pri výsledkoch Microsoftu pozorne sledovať, je cloudový segment. Spoločnosť Microsoft, ktorá je v tomto segmente druhá za Amazonom (AWS), si tu zachováva silnú pozíciu – najdynamickejšou časťou výsledkov sú príjmy z platformy Azure. V kontexte prebiehajúcej revolúcie v oblasti umelej inteligencie budú práve cloudové príjmy pravdepodobne kľúčovým faktorom, ktorý podporí ďalší rast výsledkov spoločnosti.

Od 1. štvrťroka fiškálneho roka 2023/24 dosahuje Microsoft medziročný rast tržieb v tomto segmente stabilne nad úrovňou 30 % (s výnimkou 4Q 2023/24, keď tempo spomalilo na 29 %). To znamená, že Microsoft nielenže generuje vyššie tržby ako konkurent Alphabet, ale tiež si udržiava vyššie tempo rastu. Ide preto o segment, kde môže Microsoft ďalej prehlbovať svoj náskok. Aj preto bude tento segment pod osobitným dohľadom investorov. Aktuálny konsenzus očakáva medziročný nárast o 34 %, čo by predstavovalo najvyššie tempo od 1Q 2022/23. So zvyšujúcim sa podielom cloudových tržieb na celkových príjmoch spoločnosti (odhad pre 4Q 2024/25 je 39 % oproti 35 % pred dvoma rokmi), sa udržanie dynamiky stáva kľúčovým faktorom pre rastúce ocenenie spoločnosti.

Pri pohľade na konsenzuálne očakávania voči výhľadu Microsoftu vidíme stabilitu odhadov počas posledných štyroch týždňov. Konsenzus predpokladá upravený zisk na akciu vo výške 3,37 USD, čo predstavuje medziročný nárast o 14,3 %, teda vyšší rast ako u konkurencie.

Celkové tržby by mali rásť pomalšie ako u konkurentov – predpokladaná hodnota je 73,89 miliardy USD, pričom segment Intelligent Cloud by mal dosiahnuť 29,1 miliardy USD.

Microsoft v posledných ôsmich kvartáloch neustále prekonával trhové očakávania, a preto je pravdepodobné, že investori už v posledných týždňoch do cien akcií započítali aj tzv. „prémiu za prekonanie odhadov“.

Odhady tržieb. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Odhadované výsledky za 4Q 2024/25

Odhadované tržby: 73,89 miliardy USD Odhadované tržby segmentu Microsoft Cloud: 45,96 miliardy USD Odhadované tržby segmentu Intelligent Cloud: 29,1 miliardy USD Odhadovaný rast tržieb Azure a ostatných cloudových služieb (bez vplyvu meny): +34,2 %

Odhadované tržby segmentu Productivity and Business Processes: 32,15 miliardy USD

Odhadované tržby segmentu More Personal Computing: 12,67 miliardy USD

Odhadovaný zisk na akciu (EPS): 3,37 USD

Odhadovaný upravený zisk na akciu (Adj. EPS): 3,37 USD

Odhadovaný prevádzkový zisk: 32,14 miliardy USD

Odhadované kapitálové výdavky (CapEx): 17,89 miliardy USD

Odhadované kapitálové výdavky vrátane finančného lízingu: 23,17 miliardy USD

Odhadovaný rast tržieb pri konštantnom kurze: +13,3 %

Odhadovaný podiel rastu Azure vďaka umelej inteligencii: 17,25 %

Výhlaď na 1Q 2025/26

Odhadované kapitálové výdavky (CapEx): 18,08 miliardy USD

Odhadované kapitálové výdavky vrátane finančného lízingu: 24,21 miliardy USD

Výhlaď na fiškálny rok 2025/26

Odhadované kapitálové výdavky (CapEx): 73,93 miliardy USD

Odhadované kapitálové výdavky vrátane finančného lízingu: 100,63 miliardy USD

Adopcia nástroja Copilot vs. jeho efektivita

Vedenie spoločnosti ostáva veľmi optimistické, pokiaľ ide o vývoj služby Copilot, ktorá patrí medzi najdynamickejšie rastúce riešenia predstavené Microsoftom v posledných rokoch. Podľa nedávnych vyjadrení finančnej riaditeľky spoločnosti sa počet zákazníkov počas jedného roka zvýšil trojnásobne. Ako to pri nových technológiách býva, tento dynamický rast môže byť spôsobený nízkou počiatočnou bázou, no vedenie ostáva voči tomuto AI nástroju vysoko pozitívne naladené.

Problém riešenia, ktoré Microsoft ponúka, spočíva v jeho efektivite. Podľa výsledkov IQ testu Mensa Norway dosahuje model od Microsoftu nižšie výsledky než priemerná ľudská inteligencia (definovaná ako IQ 100) a zároveň výrazne zaostáva za konkurenčnými modelmi (napr. OpenAI o3, Gemini, Grok či DeepSeek).

V takomto prípade môže byť využívanie služby Microsoftu založené najmä na kompatibilite s celým ekosystémom spoločnosti. Ak však vedenie plánuje udržať Copilot ako jeden z motorov rastu výsledkov, investori budú očakávať konkrétne informácie o technologickom pokroku.

Vplyv rozsiahleho prepúšťania na výsledky

Od začiatku roku 2025 pokračuje Microsoft v úspornom režime prostredníctvom významného znižovania počtu zamestnancov – iba za 4Q 2024/25 išlo o 6 300 prepustených, pričom v júli nasledovala ďalšia vlna v počte 9 000 osôb. Potenciálne zvýšené výdavky na vývoj umelej inteligencie tak môžu byť kompenzované nižšími personálnymi nákladmi. Tento výhľad otvára priestor pre posilnenie marže spoločnosti, čo – pri aktuálne vysokej valuácii – môže predstavovať pevný základ pre ďalší rast cien akcií.

Oceňovanie pred výsledkami

V porovnaní s Alphabetom už Microsoft nemá tak priaznivé oceňovanie. V porovnaní s dvojročnými priemermi sa nachádza nad priemerom pri všetkých hlavných fundamentálnych ukazovateľoch, okrem forward P/BV, ktorý zostáva blízko priemernej hodnoty.

Pri porovnaní s ostatnými firmami zo skupiny „Magnificent Seven“ vidíme, že Microsoft sa podľa forward ukazovateľov obchoduje na vyšších úrovniach než väčšina z nich. Najviac vyčnieva P/E pomer, kde sa Microsoft obchoduje o 24 % vyššie ako zvyšných šesť spoločností. V posledných dvoch rokoch to bolo v priemere „len“ o 13 %. Je teda zrejmé, že pre Microsoft bude zvýšenie ziskovosti mimoriadne dôležité.

Zo skupiny „Magnificent Seven“ sa vyšším oceňovaním ako Microsoft momentálne môžu pochváliť len Nvidia a Tesla.

Porovnanie oceňovania Microsoftu s firmami zo skupiny „Magnificent Seven“ Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

