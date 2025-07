EURUSD posilňuje o 0,6 % 📈

­čôë Spr├íva NYT oslabila americk├Ż dol├ír pre mo┼żn├Ż pokus Donalda Trumpa odvola┼ą ┼í├ęfa Fedu Powella

Pod─ża denn├şka The New York Times m├í prezident Spojen├Żch ┼ít├ítov Donald Trump pripraven├Ż dokument, ktor├Ż m├í by┼ą pou┼żit├Ż pri pokuse o odvolanie predsedu Feder├ílneho rezervn├ęho syst├ęmu Jeroma Powella. Po zverejnen├ş t├Żchto zatia─ż nepotvrden├Żch inform├íci├ş dol├ír oslabil, preto┼że tak├Żto krok by mohol podkopa┼ą d├┤veru zahrani─Źn├Żch investorov v americk├Ż finan─Źn├Ż syst├ęm a naru┼íi┼ą nez├ívislos┼ą menovej politiky ÔÇô najm├Ą vzh─żadom na Trumpove opakovan├ę v├Żzvy na s├ęriu zn├ş┼żen├ş ├║rokov├Żch sadzieb v posledn├Żch mesiacoch.

Americk├ę z├íkony klad├║ na ak├Żko─żvek pokus prezidenta odvola┼ą predsedu Fedu pr├şsne pr├ívne obmedzenia. V pr├şpade Powella by sa Trump pravdepodobne odvol├íval na dolo┼żku o ÔÇ×hrubej nekompetentnostiÔÇť. Trump Powella ─Źasto kritizoval, ┼że nezn├ş┼żil ├║rokov├ę sadzby a tvrdil, ┼że tak mal urobi┼ą ove─ża sk├┤r, preto┼że s├║─Źasn├í ├║rove┼ł pod─ża neho brzd├ş ekonomiku USA.

Po spr├íve NYT vzr├ístli ceny zlata o viac ako 1 %, EURUSD posilnil takmer o 0,7 % a futures na dol├írov├Ż index (USDIDX) oslabili. Volatilita na Wall Street sa zv├Ż┼íila, hoci reakcia trhu je zatia─ż sk├┤r mierna ne┼ż dramatick├í. Vyhliadky na ur├Żchlen├ę zni┼żovanie sadzieb v USA by mohli v te├│rii zlep┼íi┼ą podmienky pre rast akciov├ęho trhu a podpori┼ą presun kapit├ílu do rizikovej┼í├şch akt├şv.

EURUSD (H1 interval)

Zdroj: xStation5