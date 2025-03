EURUSD prerazil úroveň 1,04 pred PCE

Čo očakávať od preferovaného inflačného ukazovateľa Fedu❓

Index cien osobných výdavkov (PCE), preferovaný inflačný ukazovateľ Federálneho rezervného systému (Fed), bude dnes hlavnou udalosťou makroekonomického kalendára. Hlavný rozdiel medzi CPI a PCE spočíva v tom, že PCE pokrýva širšiu škálu tovarov a služieb, vrátane nepriamych platieb, ako je zamestnávateľom hradená zdravotná starostlivosť.

Trhy vo všeobecnosti očakávajú zvýšenie medzimesačného (MoM) rastu PCE, čo je v súlade s nedávnym vývojom CPI. Signály z úrovne osobnej spotreby by však mohli zmierniť jestřábí postoj Fedu k ďalšiemu znižovaniu sadzieb. Spotrebiteľské výdavky sa očakávajú na úrovni +0,1 %, oproti 0,7 % nárastu v decembri 2024. Tento vývoj, spolu so zvýšenými úsporami a očakávaným spomalením rastu miezd, by mohol posilniť očakávania zníženia sadzieb. Napriek tomu však obavy z inflácie môžu prevážiť nad aktuálnym nastavením trhu.

Čo očakávať od nadchádzajúceho reportu?

Mesačný jadrový PCE pravdepodobne vzrastie na 0,27 % (z 0,16 % v decembri ).

pravdepodobne vzrastie na (z ). Hlavné faktory rastu : vyššie ceny ubytovania, rekreačných služieb a spotrebného tovaru .

: vyššie ceny . Medziročná jadrová inflácia PCE by mala klesnúť na 2,6 % (z 2,8 % v decembri).

Decembrový PCE výrazne vzrástol z takmer cieľovej úrovne na 2,6 %, zatiaľ čo jadrová inflácia zostala rigidná na 2,8 % už tretí mesiac v rade.

Zdroj: xStation5

Hlavné inflačné faktory minulého mesiaca

Okrem inflácie v oblasti bývania bol vyšší decembrový údaj o CPI spôsobený predovšetkým cenami potravín a energií, čo odôvodňuje očakávaný pokles menej volatilného jadrového PCE (YoY).

Na rast indexu však pravdepodobne prispejú ceny rekreačných služieb a odolného spotrebného tovaru, ako aj celkové preceňovanie na začiatku roka, ktoré bolo vyššie, než sa očakávalo, kvôli zvýšeným inflačným očakávaniam.

Všetky hlavné kategórie CPI prispeli k rastu cien v januárovom CPI reporte.

Zdroj: xStation5

Inflačné očakávania naďalej rastú

Najnovšia správa o inflačných očakávaniach od University of Michigan vystrašila trhy spolu so slabými výsledkami PMI. Po predchádzajúcom náraste dlhodobých očakávaní na 3,5 % nasledoval prudký rast jednoročných očakávaní na 4,3 % v dôsledku obáv z dopadov obchodnej politiky Donalda Trumpa.

Zdroj: xStation5

Fed pravdepodobne nezníži sadzby v prvej polovici roka 2025, pretože Trumpove clá môžu vyvolať obnovenie cenových tlakov v americkej ekonomike, čo naznačujú obavy spotrebiteľov.

Zdroj: xStation5

EURUSD sa pomaly zotavuje zo včerajšieho poklesu, ktorý bol spôsobený rally dolára po oznámení ciel. Výrazný pokles spotrebiteľských výdavkov by mohol zmenšiť rozdiel v očakávaniach znižovania sadzieb medzi Fedom a ECB, čo by mohlo podporiť ďalšie posilnenie eura.

Zdroj: xStation5