🚨 EURUSD s najväčším denným ziskom od 2015

­čôë Dol├ír v pasci po r├Żchlych zmen├ích colnej politiky

Euro dnes posil┼łuje na vlne slabosti americk├ęho dol├íra, ktor├Ż trp├ş rast├║cimi obavami z recesie v Spojen├Żch ┼ít├ítoch. Tie s├║ sp├┤soben├ę v─Źeraj┼í├şmi drastick├Żmi coln├Żmi opatreniami ozn├ímen├Żmi Donaldom Trumpom.

EURUSD dnes zaznamen├íva najv├Ą─Ź┼í├ş n├írast za mnoho rokov. Od roku 2020 sme neza┼żili obchodn├║ seansu, ktor├í by bola z h─żadiska rastu porovnate─żn├í s dne┼íkom.

Zdroj: XTB Research

Okrem toho sa trh ob├íva, ┼że takto r├Żchle zmeny v obchodnej politike oslabia postavenie USA ako glob├ílneho ekonomick├ęho hegem├│na, pri─Źom hlavn├ş konkurenti ÔÇô Eur├│pa a ├üzia ÔÇô sa stan├║ viac nez├ívisl├Żmi od ÔÇ×Nov├ęho kontinentuÔÇť.

 

Zatia─ż ─Źo v├Żh─żad pre americk├║ ekonomiku zost├íva neist├Ż , investori o─Źak├ívaj├║, ┼że invest├şcie do infra┼ítrukt├║ry a obrany podporia ekonomiku euroz├│ny , ─Ź├şm zmiernia negat├şvne dopady obchodnej vojny .

, investori o─Źak├ívaj├║, ┼że , ─Ź├şm . Eurodol├ír m├┤┼że reagova┼ą ve─żmi dynamicky na ak├ęko─żvek sign├íly o rokovaniach medzi Eur├│pou a Spojen├Żmi ┼ít├ítmi, ktor├ę by mohli vies┼ą k zn├ş┼żeniu ciel a┼ż na minim├ílnu sadzbu 10ÔÇ»%. V s├║─Źasnosti sa v┼íak tak├Żto scen├ír jav├ş ako nepravdepodobn├Ż a Eur├│pa pl├ínuje odvetn├ę cl├í.

 

Analytici Bloombergu sa domnievaj├║, ┼że zv├Ż┼íenie ciel o 20,5 percentu├ílneho bodu, ktor├ę zatia─ż zaviedla nov├í americk├í administrat├şva, nazna─Źuje pokles HDP o 3ÔÇ»% a n├írast cien o 1,7ÔÇ»%, ─Źo by sa pravdepodobne prejavilo v priebehu nasleduj├║cich dvoch a┼ż troch rokov. Ide v┼íak o odhad za inak nezmenen├Żch podmienok (ceteris paribus) ÔÇô ak by obchodn├ş partneri zaviedli pr├şsnej┼íie odvetn├ę cl├í vo─Źi USA a Ameri─Źania by n├ísledne reagovali tvrd├Żmi clami na polovodi─Źe a farmaceutik├í, pokles HDP by mohol dosiahnu┼ą a┼ż ÔÇô4,1ÔÇ»% a jadrov├Ż index PCE by mohol st├║pnu┼ą o 2,4ÔÇ»%.

Treba podotkn├║┼ą, ┼że menov├Ż p├ír EURUSD m├┤┼że dnes vykazova┼ą zna─Źn├║ volatilitu okolo 16:00, kedy bud├║ zverejnen├ę ├║daje ISM zo sektora slu┼żieb v USA za marec.

Slab┼íie v├Żsledky, ne┼ż sa o─Źak├íva, by mohli preh─║bi┼ą oslabenie dol├íra a podpori┼ą kurz EURUSD a┼ż k maxim├ím zo septembra 2024 na ├║rovni 1,12.

Pri poh─żade na graf je zrejm├ę, ┼że p├ír spustil siln├Ż rastov├Ż impulz, a ak bude jeho rozsah podobn├Ż tomu z prelomu febru├íra a marca, z├íkladn├Ż scen├ír po─Ź├şta s testovan├şm max├şm z roku 2024.

Kone─Źn├ę PMI ├║daje zo sektora slu┼żieb v Eur├│pe za marec mierne prekonali o─Źak├ívania.

Zdroj: xStation

Na dlhovom trhu vid├şme v├Żrazn├ę presuny kapit├ílu mimo USA. Hoci v├Żnosy 10-ro─Źn├Żch americk├Żch ┼ít├ítnych dlhopisov klesaj├║ na najni┼ż┼íiu ├║rove┼ł od okt├│bra 2024, konkr├ętne na 4,06ÔÇ»% (ÔÇô1,8ÔÇ»%), e┼íte silnej┼íie pohyby s├║ vidite─żn├ę pri eur├│pskych dlhopisoch ÔÇô v├Żnosy nemeck├Żch 10-ro─Źn├Żch dlhopisov klesli na 2,65ÔÇ»% (ÔÇô2,8ÔÇ»%).

Najv├Żraznej┼í├ş pokles je v┼íak zaznamenan├Ż pri japonsk├Żch dlhopisoch, kde v├Żnosy klesli na 1,37ÔÇ»% (ÔÇô6,9ÔÇ»%).

Tento pohyb nazna─Źuje odliv kapit├ílu z USA, ktor├Ż je s├şce ─Źiasto─Źne tlmen├Ż z├íujmom o americk├Ż dlh, no v├Ą─Ź┼íina kapit├ílu smeruje na in├ę trhy, ─Źo posil┼łuje v├Żpredaj americk├ęho dol├íra.

Denn├í zmena v├Żnosov 10-ro─Źn├Żch ┼ít├ítnych dlhopisov USA (ru┼żov├í), Nemecka (─Źierna) a Japonska (bordov├í).

Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.