➡️EURUSD sa pred ADP drží nad 1,04

Údaj ADP je pre ekonomiku USA kľúčový a bude zverejnený o 14:15

Euro sa voči doláru drží nad úrovňou 1,04 USD, keďže investori čakajú na zverejnenie kľúčových údajov o zamestnanosti v súkromnom sektore USA, ktoré budú zverejnené neskôr. Údaje, ktoré sa očakávajú o 14:15 , poskytnú kľúčové informácie o stave trhu práce pred piatkovou oficiálnou správou o mzdách mimo poľnohospodárskeho sektora (NFP).

Očakávania trhu

Očakáva sa, že národná správa o zamestnanosti (ADP) ukáže v januári výrazné oživenie tvorby pracovných miest, pričom ekonómovia predpovedajú nárast o 150 000. To nasleduje po slabších než očakávaných decembrových údajoch.





Rozdelenie prognóz pre dnešnú správu. Je zrejmé, že ekonómovia očakávajú hodnoty 150 a vyššie. Najnižšia prognóza predpokladá čítanie 100 tisíc. Zdroj: Zdroj: Bloomberg Finance L.P: Bloomberg

ADP ako predchodca NFP

Hoci je správa ADP pozorne sledovaná ako indikátor NFP, jej výsledky boli v posledných mesiacoch zmiešané. V novembri sa tieto dve správy výrazne líšili, čo vyvolalo otázky o spoľahlivosti ADP. Silné údaje NFP za december však posilnili očakávania pokračujúcej expanzie na americkom trhu práce.





V poslednom čase pozorujeme väčšiu koreláciu medzi údajmi ADP a NFP. Na druhej strane, v decembri sme pozorovali obrovský rozdiel. Za zmienku stojí aj to, že budúci piatok sa dozvieme revíziu stavu zamestnanosti za marec 2024, ktorá by potenciálne mohla zmeniť údaje NFP z predchádzajúcich mesiacov. Zdroj: Národná banka Slovenska: Oddelenie analýz XTB

Širší hospodársky kontext

Americký trh práce zostáva v centre pozornosti Federálneho rezervného systému, ktorý nedávno sprísnil menovú politiku v reakcii na pretrvávajúce obavy z inflácie. Zatiaľ čo NFP poukázal na silný rast zamestnanosti, iné ukazovatele, ako napríklad prieskum voľných pracovných miest a fluktuácie pracovných síl (JOLTS), signalizovali potenciálne zmiernenie dopytu po pracovníkoch.





Počet zamestnaných osôb v USA podľa správy NFP dosiahol trend z rokov 2010 až 2020. Zároveň však pozorujeme návrat k poklesu počtu voľných pracovných miest (správa JOTLS). To znamená, že rast zamestnanosti by sa mal v nasledujúcich mesiacoch spomaliť. Zdroj: Bloomberg Fnance LP, XTB

Výhľad pre EURUSD

Euro sa zotavilo z nedávnych miním po tom, čo hrozba Trumpovej administratívy zavedením ciel na tovary z EÚ nakrátko zatlačila menový pár pod úroveň 1,02 USD. Riziko obchodnej vojny však zostáva hlavnou obavou investorov, ktorí pozorne sledujú aj hospodársky výhľad USA.

Silnejšia ako očakávaná správa ADP, najmä taká, ktorá by presiahla 180 000 pracovných miest, by mohla posilniť dolár a vyvinúť tlak na pokles eura. Naopak, slabší údaj pod 150 000 by mohol vyvolať rast jednotnej meny.





Zdroj: xStation5