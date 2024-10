⏫EURUSD stúpa o 0,2 % pred americkým CPI

🗽Wall Street očakáva údaje o inflácii v USA za august naplánované na 14:30 hod.

Inflácia CPI v USA za august 2024: Očakávania trhu

Trhový konsenzus poukazuje na zvýšenie mesačnej a jadrovej inflácie o 0,2 % m/m, podobne ako v predchádzajúcom mesiaci. Takáto zmena na mesačnej báze je pre FED pri pohľade na perspektívu dosiahnutia inflačného cieľa v stanovenom termíne žiaduca

Na medziročnej báze sa očakáva, že inflácia v auguste klesne na 2,5 % z júlových 2,9 % r/r. Jadrová inflácia CPI by mala zostať stabilná na úrovni 3,2 % r/r, teda na rovnakej úrovni ako v júlovom čítaní.

Údaje o inflácii za august pravdepodobne ukážu, že podniky začínajú mať problém preniesť vyššie náklady na spotrebiteľov, čo ďalej obmedzuje infláciu. Spoločnosti sa v tejto situácii snažia znižovať náklady na zamestnancov, čo má za následok menšie prijímanie nových zamestnancov alebo dokonca prepúšťanie. Jadrová inflácia, ktorá je z pohľadu Fedu kľúčová, pravdepodobne zostane stabilná, čo teoreticky ponecháva otvorené dvere pre výraznejšie zníženie úrokových sadzieb. Na druhej strane, jej úroveň je ďaleko od inflačného cieľa, takže zníženie úrokových sadzieb o 25 bázických bodov sa stále javí ako základný scenár.

Jadrová inflácia CPI a jadrová inflácia PPI v poslednom období nereagovali na výrazné zvýšenie nákladov na dopravu. To môže naznačovať, že dopyt sa oslabuje, čo vedie k neschopnosti plne premietnuť náklady na spotrebiteľov, čo znižuje marže spoločností. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Pri pohľade na jednotlivé zložky inflácie stojí za zmienku, že najväčšiu váhu má naďalej inflácia nehnuteľností, konkrétne nájomného a jeho ekvivalentov. V tomto smere by sme na základe Case Shillerovho indexu mali v najbližších mesiacoch ešte zaznamenať pokles podielu tejto inflácie.

Ojazdené automobily boli v poslednom období jedným z faktorov, ktoré ťahali infláciu nadol. Napriek tomu stojí za zmienku, že medziročný pokles cien meraný indexom Manheim sa začína zmierňovať. Stále však ide o medziročný pokles. Rovnaká situácia je aj v prípade cien potravín na základe potravinového indexu FAO. Na mesačnej báze sa však ceny zvyšujú.

Jedným z dôležitejších faktorov, ktoré by mali viesť k poklesu celkovej inflácie, je cena ropy a gazolínu, ktorá v auguste prudko klesla a pravdepodobne bude klesať aj v septembri. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že za august sme zaznamenali výrazný pokles rastu miezd na 3,6 %. Úroveň 3 % je v súlade s inflačným cieľom na úrovni 2 %. Vzhľadom na to neexistuje tlak zo strany dopytu na oživenie jadrovej inflácie.

Ceny ropy by mohli mať v najbližšom období značný vplyv na obmedzenie inflácie, čo by odôvodňovalo zníženie úrokových sadzieb. Otázkou je, či inflácia klesne natoľko, aby podporila zníženie sadzieb Fedu o 50 bázických bodov? Zdroj: Macrobond, XTB

Rast miezd je teraz najnižší od roku 2021. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Trh počíta s výrazným znížením sadzieb zo strany Fedu

Trh stále vidí približne 34 % pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb o 50 bázických bodov na septembrovom zasadnutí Fedu. Naopak, oceňuje viac ako 4 zníženia do konca tohto roka (trh vidí 60 % pravdepodobnosť 5 znížení v tomto roku). Stále sa zdá, že základným scenárom Fedu je zníženie o 25 bázických bodov, hoci trh práce vysiela určité znepokojujúce signály. Ak by inflácia - najmä jadrová inflácia - vykázala za august jasné spomalenie, nemožno vylúčiť pravdepodobnosť zníženia o 50 bázických bodov na september, čo by mohlo oslabiť dolár. Inflácia v súlade s očakávaniami alebo oživenie jadrovej inflácie by mohli vylúčiť väčšie zníženie na najbližšom zasadaní FOMC.

Trh počíta so znížením inflácie o približne 250 až 260 bázických bodov do začiatku roka 2026. Zdroj: Bloomberg FInance LP

Ako bude reagovať trh?

EURUSD sa po poklese zo začiatku tohto týždňa jednoznačne odráža. Samozrejme, oslabenie dolára môže súvisieť aj s reakciou trhu na výsledky prezidentskej debaty v USA. Napriek tomu by nižšia než očakávaná inflácia mohla viesť k ďalšiemu rastu páru smerom k úrovni 1,11. Na druhej strane, oživenie jadrovej inflácie, hoci je nepravdepodobné, by mohlo poslať pár na najnižšie úrovne od polovice augusta a otestovať úroveň 1,10.

Zdroj: xStation5