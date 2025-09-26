Fed Barkin komentuje ekonomiku USA a menovú politiku 🗽

Dnes sa Thomas Barkin z americkej centrálnej banky (Fed) vyjadril k menovej politike USA a stavu americkej ekonomiky. Tu sú hlavné body z jeho vyjadrení:
- Momentálne vnímam mesačnú breakeven úroveň tvorby pracovných miest v rozmedzí 0 až 50 tisíc nových pozícií.
- Ekonomika naďalej rastie, hoci nie tak silno ako v rokoch 2022 a 2023.
- Cieľ inflácie na úrovni 2 % sa globálne osvedčil a má širokú podporu.
- Vzhľadom na riziká pre trh práce malo zmysel konať.
- O tom, či by mal Fed pokračovať v znižovaní sadzieb, rozhodnú nové prichádzajúce dáta. Fed sa musí trochu viac zamerať na plnenie svojho zamestnaneckého mandátu.
- Nezamestnanosť pôsobí o niečo menej stabilne, no inflačné podmienky sa zlepšili.
- Nedávne revízie údajov o zamestnaní nemôžeme ignorovať. Trend v oblasti zamestnanosti sa začína uberať nesprávnym smerom.
- Kľúčom k udržaniu spotrebiteľských výdavkov je to, či ľudia začnú prichádzať o prácu, alebo nie.
- Súčasná úroveň miery nezamestnanosti nie je znepokojujúca, ale trend by sa mohol vyvíjať negatívne.
- Spotrebiteľské výdavky ostávajú relatívne zdravé u domácností s vyššími aj nižšími príjmami.
- Nedávne zníženie sadzieb by malo podporiť trh práce a zároveň udržať tlak na infláciu, ktorá stále ostáva nad cieľom.
- Fed sa teraz zameriava na vyváženie svojich cieľov.
- Firmy sa snažia preniesť vyššie náklady – vrátane tých z ciel – na spotrebiteľov, ale odpor zo strany zákazníkov môže obmedziť, do akej miery to dokážu.
- Trh práce môže slabnúť, pričom zároveň rast ponuky pracovnej sily spomaľuje.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.