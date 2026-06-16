🔥 Fed dnes rozhoduje! Inflácia 4,2 % a nový šéf v prvej skúške.

- Fed dnes a zajtra rokuje o sadzbách, rozhodnutie padne 17. júna o 20:30 SEČ
- Sadzby ostávajú na 3,50 - 3,75 %, trhy s pravdepodobnosťou vyše 97 % nečakajú zmenu
- Májová inflácia v USA na úrovni 4,2 % medziročne je trojročným maximom
- Júnové zasadnutie je Warshovo prvé ako šéfa Fedu a zároveň štvrťročnou projekciou s dot plotom
- Goldman Sachs a ďalší posunuli prognózy zníženia sadzieb až na rok 2027
- Kľúčová bude Warshova tlačová konferencia - prvý verejný test nového šéfa Fedu
- Fed dnes a zajtra rokuje o sadzbách, rozhodnutie padne 17. júna o 20:30 SEČ
- Sadzby ostávajú na 3,50 - 3,75 %, trhy s pravdepodobnosťou vyše 97 % nečakajú zmenu
- Májová inflácia v USA na úrovni 4,2 % medziročne je trojročným maximom
- Júnové zasadnutie je Warshovo prvé ako šéfa Fedu a zároveň štvrťročnou projekciou s dot plotom
- Goldman Sachs a ďalší posunuli prognózy zníženia sadzieb až na rok 2027
- Kľúčová bude Warshova tlačová konferencia - prvý verejný test nového šéfa Fedu
Americká centrálna banka stojí pred jedným z najsledovanejších zasadnutí roka. Federálny výbor pre voľný trh dnes a zajtra rokuje o úrokových sadzbách, pričom výsledok oznámi v stredu 17. júna o 20:30 nášho času. Záujem investorov pritom nesúvisí s očakávaným rozhodnutím o sadzbách, ale s mužom, ktorý sa po prvý raz posadí do kresla šéfa Fedu.
Kevin Warsh, nový predseda americkej centrálnej banky, prevzal funkciu 22. mája po tom, čo ho Senát potvrdil tesným pomerom 54 ku 45. Jeho predchodca Jerome Powell, ktorý čelil opakovaným tlakom prezidenta Trumpa na znižovanie sadzieb, odchádza, no zostáva členom rady. Warshov debut je sledovaný obzvlášť pozorne, keďže jún je aj štvrťročným projekčným zasadnutím, čo znamená zverejnenie aktualizovaného dot plotu a nových ekonomických prognóz.
Samotné rozhodnutie o sadzbách je vo veľkej miere vopred dané. Trhy oceňujú pravdepodobnosť ponechania sadzieb bez zmeny na úrovni takmer 97 %. Referenčná sadzba ostáva v pásme 3,50 až 3,75 percenta, kde sa drží od decembra minulého roka. Dôvod je zrejmý. Májový index spotrebiteľských cien v USA vzrástol medziročne o 4,2 percenta, čo je trojročné maximum, a ceny výrobcov stúpli o 6,5 percenta. Inflačný tlak pochádza predovšetkým z rastu cien energií v súvislosti s vojnou v Iráne, čo komplikuje akékoľvek úvahy o uvoľnení menovej politiky.
Napriek tomu trhová pozornosť mieri inam. Warsh počas potvrdzovacieho procesu avizoval preferenciu otvorenejšej debaty v rámci výboru. April ukázal, že FOMC je hlboko rozdelený. Hlasovaie skončilo pomerom 8 ku 4, čo bol najostrší vnútorný spor od roku 1992. Ekonómovia zároveň očakávajú posun v komunikácii Fedu od mierneho uvoľňovacieho sklonu k neutrálnemu postoju, čo by mohlo definitívne pochovať nádeje na znižovanie sadzieb v tomto roku. Goldman Sachs aj ďalšie inštitúcie presunuli svoje prognózy prvého zníženia až do roku 2027.
Samotné rozhodnutie o sadzbách pritom trhy takmer nepovažujú za prekvapenie. Skutočným testom Warshovho debutu bude až tlačová konferencia, na ktorej bude musieť prvýkrát verejne vysvetliť, ako vníma infláciu, čo si myslí o ďalšom vývoji sadzieb a ako plánuje viesť rozdelený výbor. Každé slovo bude pod lupou.
AUDUSD klesá po rozhodnutí RBA napriek zachovaniu jastrabieho postoja ⚔️
BREAKING: Priemyselná výroba v USA so zmiešaným výsledkom
Ekonomický kalendár: Nájde jen podporu? (15.06.2026)
🎥 Dve čísla & Prečo je dôležitá nezávislosť centrálnej banky?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.