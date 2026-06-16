AUDUSD klesá po rozhodnutí RBA napriek zachovaniu jastrabieho postoja ⚔️

Reserve Bank of Australia (RBA) ponechala základnú sadzbu bez zmeny na 4,35 %, čím ukončila sériu troch po sebe idúcich zvýšení sadzieb a pristúpila k prvej pauze v tomto roku. Rozhodnutie bolo široko očakávané a jednomyseľné, ale tón vyhlásenia zostal jasne opatrný. RBA zdôraznila, že inflácia je stále príliš vysoká, a varovala, že ďalšie sprísnenie menovej politiky zostáva možné, ak cenové tlaky nepoľavia.
Inflácia zostáva hlavným problémom
RBA uviedla, že inflácia v druhej polovici roka 2025 viditeľne zrýchlila, čiastočne pre rastúci dopyt a tlaky na strane ponuky v ekonomike. Hoci inflácia CPI v apríli klesla na 4,2 %, zostáva výrazne nad cieľovým pásmom RBA na úrovni 2–3 %. Zvýšená zostáva aj jadrová inflácia.
Medzi kľúčové inflačné riziká patria:
- Vyššie ceny palív a energií, ktoré sa premietajú do nákladov na dopravu, potraviny, stavebné materiály a služby.
- Prenášanie vyšších vstupných nákladov firiem na spotrebiteľov.
- Trvalo vysoká inflácia v sektore služieb.
- Mzdové tlaky vrátane nedávneho zvýšenia minimálnej mzdy a regulovaných platov.
- Neistota týkajúca sa tempa normalizácie globálnych dodávok ropy.
Hlavnou obavou RBA je, že inflačný šok ťahaný energiami by sa mohol v ekonomike zakoreniť.
Spomaľujúca ekonomika dáva RBA priestor na pauzu
Hlavným argumentom pre ponechanie sadzieb bez zmeny boli slabšie dáta o ekonomickej aktivite. Austrálska ekonomika v prvom štvrťroku vzrástla iba o 0,3 % q/q, zatiaľ čo v 4. štvrťroku 2025 rástla o 0,9 %. Dôvodom boli najmä slabšie spotrebiteľské výdavky.
Domácnosti čelia rastúcemu tlaku pre vyššie splátky hypoték, rastúce životné náklady a klesajúce úspory.
Aj trh práce sa začal ochladzovať. Miera nezamestnanosti vzrástla na 4,5 %, čo je najvyššia úroveň za niekoľko rokov. RBA však uviedla, že širšie ukazovatele trhu práce zostávajú relatívne odolné.
Spomalenie zároveň zatiaľ nie je dostatočne výrazné na to, aby odôvodnilo zmenu smerovania menovej politiky.
Výhľad menovej politiky: pauza, nie obrat smerom k uvoľňovaniu
Odkaz RBA je jasný: aktuálne rozhodnutie predstavuje pauzu na vyhodnotenie nových dát, nie koniec cyklu sprísňovania. Inými slovami ide o klasickú jastrabiu pauzu:
- Úrokové sadzby zostávajú na 4,35 %.
- RBA chce vyhodnotiť dopad predchádzajúceho zvyšovania sadzieb.
- Inflácia zostáva príliš vysoká na to, aby bolo možné uvažovať o uvoľnení politiky.
- Ceny ropy a energií zostávajú významným proinflačným rizikom.
- Ďalšie zvýšenie sadzieb zostáva možné, ak sa cenové tlaky ukážu ako pretrvávajúce.
Väčšina hlavných austrálskych bánk napriek tomu očakáva, že sadzby zostanú na 4,35 % a prípadné zníženie príde až v roku 2027. Najviac jastrabia zostáva Westpac, ktorá tento rok očakáva ešte dve ďalšie zvýšenia sadzieb. To by základnú sadzbu posunulo na 4,85 %.
Reakcia AUD
Austrálsky dolár po rozhodnutí RBA oslabil, čo naznačuje, že investori vyhodnotili ponechanie sadzieb bez zmeny ako zníženie krátkodobej pravdepodobnosti ďalšieho zvýšenia. AUDUSD bezprostredne po oznámení klesol z úrovne okolo 0,7060 na 0,7050 a za deň strácal približne 0,3 %.
Reakcia bola relatívne mierna, pretože samotné rozhodnutie trh plne očakával. Pokles meny však ukazuje, že investori prikladali väčšiu váhu pauze a známkam ekonomického spomaľovania než varovaniam RBA, že ďalšie zvýšenie sadzieb zostáva možné.
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