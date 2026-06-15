Ekonomický kalendár: Nájde jen podporu? (15.06.2026)

Dnes trhy prevažne ovplyvňuje dohoda medzi USA a Iránom, ktorá zatieňuje všetky makroekonomické údaje z hlavných ekonomík. Týchto údajov je navyše pomerne málo. V piatok večer sme dostali iba mäkké dáta o spotrebiteľskom sentimente a inflačných očakávaniach z University of Michigan.
Na dnes je naplánované zverejnenie údajov o priemyselnej výrobe v eurozóne za apríl a v Spojených štátoch za máj. Investori sa však už sústreďujú na zajtrajšie rozhodnutia o menovej politike v Austrálii a Japonsku, ktoré odštartujú veľmi intenzívny týždeň v tejto oblasti. Existujú silné náznaky, že Bank of Japan pristúpi k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb a zvýši základnú sadzbu na 1 %.
Makroekonomické údaje
Piatok
- Júnový report University of Michigan vyznel sľubne:
- Ročné inflačné očakávania klesli na 4,6 % zo 4,8 % v predchádzajúcom mesiaci.
- Päťročné očakávania klesli ešte výraznejšie, z 3,9 % na 3,4 %.
- Index spotrebiteľského sentimentu vzrástol na 48,9 oproti 44,8 v máji.
Makroekonomický kalendár
Pondelok
Utorok
Kalendár tržieb
USA
- Canopy Growth (CGC.US) – BMO (pred otvorením trhu)
- Quantum (QMCO.US) – AMC (po zatvorení trhu)
- Dave & Buster’s Entertainment (PLAY.US) – AMC (po zatvorení trhu)
- Nuvve Holding (NVVE.US) – AMC (po zatvorení trhu)
- Regencell Bioscience (RGC.US) – AMC (po zatvorení trhu)
3 trhy na sledovanie
Ropa (OIL)
- Oznámenie dohody medzi USA a Iránom viedlo k poklesu ceny ropy Brent o takmer 4,5 %. Podpis dohody je naplánovaný na tento piatok. Medzitým bude Hormuzský prieliv odmínovaný.
Zlato (GOLD)
- Pokles globálnej geopolitickej nervozity paradoxne viedol k rastu cien drahých kovov. Pripisujeme to najmä poklesu výnosov štátnych dlhopisov po celom svete. Cena zlata však stále zostáva blízko svojich miním z roku 2026.
NIKKEI 225 (JP225)
- Dnešné správy z Washingtonu umožnili indexu posilniť takmer o 5 %. Cez noc z pondelka na utorok nás čaká zasadnutie Bank of Japan (BoJ), od ktorého sa očakáva zvýšenie úrokových sadzieb. Výhľad načrtnutý tvorcami menovej politiky bude kľúčový pre jen aj pre NIKKEI 225.
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (12.6.2026)
Ranné zhrnutie: Hormuzský prieliv bol konečne otvorený (15.06.2026)
USA a Irán sa dohodli na prímerí, ropa prudko zlacňuje 📉
🎥 Dve čísla & Prečo je dôležitá nezávislosť centrálnej banky?
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