Fed na rázcestí 🏛️ Čo nám dnešná správa o CPI hovorí o americkej ekonomike? ⚔️

17:15 11. septembra 2025

Mierne vyššia inflácia, silný nárast žiadostí o podporu

Podľa očakávania medziročná inflácia CPI za august vzrástla na 2,9 % z predchádzajúcich 2,7 %. Jadrová inflácia zostala zvýšená na úrovni 3,1 % medziročne. Jediným prekvapením bol mierne vyšší medzimesačný nárast CPI, ktorý dosiahol 0,4 % oproti očakávaniam na úrovni 0,3 %. Stojí však za zmienku, že medzimesačná dynamika bola dvojnásobná oproti júlu.

Mesačná jadrová inflácia dosiahla 0,3 %, čo bolo v súlade s očakávaniami. Na druhej strane sledujeme veľmi výrazný nárast počtu žiadostí o podporu v nezamestnanosti. To naznačuje rastúci rozpor medzi dvoma mandátmi Fedu – slabosťou trhu práce a zvýšenou infláciou. Čo ukazujú detaily správy a čo by to mohlo znamenať pre Fed? A mal by sa Wall Street obávať?

Hlavné faktory inflácie

  • Najväčším prispievateľom k mesačnému nárastu bolo bývanie (shelter), ktoré vzrástlo o 0,4 %.
  • Dopravné služby boli hlavným ťahúňom tzv. SuperCore CPI (výrazne nad 3 % medziročne a tesne nad 0,3 % medzimesačne); ceny leteniek vyskočili o 5,9 %.
  • Energia zdražela o 0,7 % m/m, pričom ceny benzínu vzrástli o 1,9 %. Ceny potravín sa zvýšili o 0,5 % m/m.
  • Ceny áut opäť začínajú rásť. Ceny nových vozidiel vzrástli o 0,3 %, ojazdených áut o 1,0 % a opravy áut až o 2,4 %.

Dopad ciel verzus služby

Kľúčovým poznatkom je, že nárast inflácie bol spôsobený predovšetkým službami, nie clami zavedenými administratívou Donalda Trumpa.

  • Ceny v kategóriách vystavených dovozu ukazovali zmiešané signály, bez jasného zrýchlenia súvisiaceho s colnou politikou.
  • SuperCore CPI (služby bez zahrnutia bývania) mierne spomalil na 3,52 % medziročne, čo naznačuje, že cenové tlaky nie sú také silné, ako by sa mohlo zdať. Stále sú však ďaleko od cieľa.

Tieto dáta potvrdzujú, že Fed pravdepodobne začne uvoľňovať menovú politiku, no tempo znižovania sadzieb zostane opatrné, a to vzhľadom na pretrvávajúcu infláciu vysoko nad 2 % cieľom. Služby zostávajú „lepivé“ a ak dôjde k ďalšiemu rastu cien benzínu, celkový obraz sa môže výrazne zhoršiť.

Kľúčové grafy

Inflácia CPI podľa očakávania rastie na 2,9 % medziročne Ako ukazujú predstihové indikátory, najväčším problémom v USA naďalej zostáva rast cien v službách. To jasne ilustruje cenový subindex v rámci prieskumu ISM pre sektor služieb. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Pri pohľade na hlavné zložky zostáva najväčším prispievateľom inflačného rastu nájomné. Postupne však rastú aj príspevky súvisiace s rastúcimi nákladmi na služby. Hlavným ťahúňom inflácie nie sú clá, ale služby. Výrazne rastú náklady na zdravotnú starostlivosť, energie, dopravu a potraviny (čiastočne ovplyvnené colnou politikou). Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Ceny potravín v USA rastú rýchlejšie, ako naznačuje index cien potravín FAO, čo je čiastočne spojené s clami.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

 

Rastie inflácia ojazdených áut – nové vozidlá podliehajú clám. Napriek tomu index Manheim naznačuje, že táto dynamika by sa mala v nasledujúcich mesiacoch spomaliť. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

 

 

Inflačné tlaky v službách zostávajú vysoké, hoci sa stabilizujú na zvýšených úrovniach. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Vysoká inflácia je problém, ale ešte väčším je slabosť trhu práce

Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti rastie na najvyššiu úroveň za posledné 4 roky, hoci v rokoch 2023 a 2024 sme zaznamenali úrovne nad 250 tisíc. Najväčší nárast pochádza zo štátu Texas. Aj keď to zatiaľ nie je dôvod na paniku, úroveň okolo 300-tisíc žiadostí historicky často signalizovala prichádzajúcu recesiu.

 

Obrovský skok v počte žiadostí o podporu v nezamestnanosti, aktuálne najvyšší od roku 2021. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

 

Ak nejde o jednorazový výkyv, prudký nárast žiadostí by mohol naznačovať nárast miery nezamestnanosti. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

 

Fed bude znižovať sadzby

Zdá sa, že Fed by nemal pristúpiť k razantnému zníženiu sadzieb o 50 bázických bodov, vzhľadom na pretrvávajúce inflačné riziká. Je však zrejmé, že clá – hlavný zdroj cenovej neistoty – mali na americké ceny len obmedzený vplyv. Fed teda sadzby zníži, no pravdepodobne bez predbežného záväzku k celému cyklu a zostane silne závislý od prichádzajúcich údajov.

