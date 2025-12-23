Novo Nordisk – Riziká ustupujú, prichádzajú príležitosti

Akcie Novo Nordisk sa stále obchodujú hlboko pod maximami z predošlých rokov, no dnešné obchodovanie prináša silný rast. Na vlne pozitívnych správ z FDA posilňujú akcie dánskej farmaceutickej spoločnosti o viac ako 9 %.
Bezprostredným impulzom je rozhodnutie amerického úradu FDA (Food and Drug Administration) o schválení perorálnej verzie lieku Wegovy.
Z pohľadu trhu má toto rozhodnutie význam presahujúci samotný produkt:
-
Schválenie od amerického regulátora znižuje kľúčové regulačné riziko, ktoré bolo v posledných štvrťrokoch jedným z hlavných negatívnych faktorov ovplyvňujúcich cenu akcií.
-
Zvyšuje sa predvídateľnosť budúcich výnosov v segmente, ktorý je hlavným motorom rastu spoločnosti.
V posledných kvartáloch sa investori sústredili takmer výlučne na riziká – medzi najčastejšie spomínané patrila rastúca konkurencia v oblasti GLP-1, cenový a regulačný tlak zo strany verejných platcov v USA, riziko normalizácie marží a obavy, že tempo rastu z posledných rokov nie je udržateľné. Výsledkom bola výrazná korekcia valuácie.
Na druhej strane však trh podstatne menej zohľadnil pozitívne faktory. Rozhodnutie FDA je dobrým príkladom – nejde iba o novú formu lieku, ale o štrukturálne rozšírenie podielu na trhu. Perorálna terapia znižuje bariéry adopcie, zvyšuje akceptáciu medzi pacientmi a uľahčuje rokovania s poisťovňami, čo sa môže v dlhodobom horizonte premietnuť do väčších objemov predaja. Novo Nordisk je zároveň prvou spoločnosťou, ktorá ponúka takéto neinvazívne riešenie závažného zdravotného problému, čo jej dáva významný náskok pred konkurenciou.
Z hľadiska ocenenia to znamená, že trh už do značnej miery započítal negatívny scenár, no pozitívne možnosti sa v cene akcií zatiaľ odrážajú len okrajovo. Aktuálny rast tak možno vnímať nie ako jednorazovú reakciu na správu, ale ako začiatok prehodnotenia podhodnoteného potenciálu.
Ak zostanú základné prevádzkové parametre stabilné a spoločnosť dokáže efektívne monetizovať rozšírené produktové portfólio, súčasná valuácia stále ponúka výrazný rastový potenciál. Kľúčové bude pozorne sledovať komunikáciu amerických regulátorov a ich interakciu so zástupcami spoločnosti.
NOVOB.DK (D1)
Zdroj: xStation5
