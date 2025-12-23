Denné zhrnutie: Sviatočná komoditná horúčka

- Burzy v USA vstupujú do sviatočného obdobia s obmedzenou volatilitou a obchodovaním, no stále s prevahou ziskov. Lídrom rastu medzi americkými indexmi je S&P 500, ktorého kontrakty rastú približne o 0,4 %. Podobné výsledky dosahujú Nasdaq 100 a Dow, ktorých kontrakty si pripisujú zisky okolo 0,3 %. Index Russell 2000 si vedie slabšie a počas dnešnej seansy klesá asi o 0,4 %.
- Spojené štáty zverejnili nečakane prekvapivé údaje o HDP, ktorý v treťom štvrťroku rástol o výrazných 4,3 % oproti očakávaným 3,2 %. Hoci ide o pozitívne prekvapenie, kvalita makroekonomických dát z USA začína vyvolávať čoraz viac pochybností a otázok.
- Údaje o priemyselnej výrobe dopadli mierne lepšie, ako sa čakalo – mesačný rast dosiahol 0,2 % oproti očakávaným 0,1 %. Ročný rast predstavoval až 2,2 %.
- Pozitívny tón amerických makrodát sa však neodrazil v spotrebiteľskej dôvere podľa Conference Board. Výsledok dosiahol 89,1 bodu oproti očakávaným 91,9. Ide o pokles oproti predchádzajúcemu mesiacu a zároveň o jeden z najhorších decembrových výsledkov za viac než 10 rokov.
- V Európe tiež prevládajú len mierne pohyby indexov, väčšinou však smerom nahor. Väčšina kontraktov sa obmedzuje na rast v rozsahu 0,1–0,2 %. Lídrom rastu sú indexy SUI20 a VSTOXX, ktoré si pripisujú približne 0,5 %. Poklesy sú viditeľné na francúzskom a poľskom indexe – FRA40 a W20 strácajú 0,2 %, resp. 0,7 %.
- Spoločnosť Novo Nordisk získala od FDA schválenie na predaj jedného zo svojich liekov skupiny GLP-1 v tabletovej forme, po čom jej akcie vzrástli približne o 0,8 %.
- Nvidia dnes posilňuje o viac ako 2 %. Dôvodom má byť pozitívna nálada okolo dodávok čipov H200 do Číny. Objavujú sa však kontroverzné správy zo strany ázijskej spoločnosti Megaspeed, ktorá sa údajne mohla dopustiť nelegálneho predaja alebo pašovania čipov firmy.
- Výrazné zisky dnes zaznamenáva komoditný trh. V segmente energií rastie NATGAS približne o 7 %. Rástli aj priemyselné kovy – nikel posilnil takmer o 3 %, meď o 1,2 %, čím dosiahla nové cenové maximum.
- Drahé kovy pokračujú v raste. Platina si pripisuje až 6 %, striebro rastie o 4 % a dosahuje ďalší rekord na úrovni 71 USD za uncu.
- Na devízovom trhu dnes výrazne posilňujú jen a frank, ktoré získavajú voči väčšine menových párov. Americký dolár sa obchoduje v slabosti.
- Sentiment na trhu kryptomien je mierny, no prevláda pesimizmus. Bitcoin stráca 0,8 % a obchoduje sa okolo úrovne 87 700 USD. Ethereum si vedie horšie, oslabuje o viac ako 2 % a klesá pod 2 950 USD.
US OPEN: Obnovený optimizmus na začiatku týždňa
Pokuty EÚ pre technologických gigantov — ich úloha v konkurencii medzi EÚ a USA
Denné zhrnutie: Obavy v technologickom sektore ťahajú trhy nadol
US OPEN: Mierny optimizmus na začiatku týždňa
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.