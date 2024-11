Prežije vláda Michela Barniera Vianoce?

To je otázka, ktorá už niekoľko dní hýbe médiami a politickými kruhmi. Marine Le Penová, líderka Národného zhromaždenia (krajnej pravice), výslovne pohrozila pádom vlády, ak sa uchýli k článku 49-3 ústavy, aby schválila rozpočet na rok 2025 bez hlasovania. Táto hrozba vychádza z úsporných opatrení, ktoré oznámila exekutíva, vrátane šesťmesačného odkladu úpravy dôchodkov a normalizácie daní z elektriny po skončení štítu cien energií.

Toto vyhlásenie vyvolalo šokovú vlnu na trhu s dlhopismi: rozpätie medzi francúzskym a nemeckým dlhom dosiahlo 84,1 bázického bodu (0,841 %), čo je rekord od krízy v eurozóne. Toto rozpätie teraz prekonalo rozpätie v prípade Grécka (83,8 bázického bodu) a Španielska (74 bázických bodov). Francúzsky akciový trh, ktorý už bol oslabený politickou nestabilitou spôsobenou rozpustením parlamentu v lete minulého roka , dosahuje v porovnaní so svojím nemeckým náprotivkom slabšie výsledky. Ďalšia epizóda politickej krízy v kombinácii s neschopnosťou schváliť rozpočet by mohla krajinu uvrhnúť do finančnej krízy bezprecedentných rozmerov od krízy eurozóny.

Aby toho nebolo málo, ratingová agentúra Standard & Poor's má v piatok 29. novembra vyniesť verdikt o platobnej schopnosti Francúzska. Zníženie ratingu zo"stabilného" na"negatívny" sa teraz zdá byť nevyhnutné.

Deficit a verejné výdavky mimo kontroly

S rozpočtovým deficitom 6,1 % HDP v roku 2024 a cieľom 5 % v roku 2025 zostáva Francúzsko jednou z najdeficitnejších krajín eurozóny. Štát je nafúknutý, pričom verejné výdavky predstavujú 57 % HDP, z čoho takmer polovica ide na sociálne výdavky. Táto situácia sa zdala udržateľná, keď sa Francúzsko mohlo schovať pod dáždnik Nemecka, ale teraz, keď aj jeho sused čelí ťažkostiam, musí vláda pozbierať odvahu a urobiť ťažké, ale nevyhnutné rozhodnutia.

Škrty vo výdavkoch, ktoré navrhol Michel Barnier, síce smerujú správnym smerom, ale môžu sa ukázať ako nedostatočné. Napríklad výdavky na dôchodky, ktoré sú najväčšou položkou štátneho rozpočtu, sú určené pre vekovú skupinu, ktorá je už teraz najbohatšou skupinou obyvateľstva - čo je vo svete, s výnimkou Japonska, ojedinelý prípad. Bolo by múdrejšie zvážiť obmedzenie najvyšších dôchodkov a zároveň zvýšiť tie nižšie, čím by sa ušetrili výdavky na tých, ktorí ich nepotrebujú, a zároveň by sa naďalej pomáhalo tým najzraniteľnejším.

Rastúci tlak na úrokové sadzby

Výnosy francúzskych 10-ročných dlhopisov sa v súčasnosti pohybujú okolo 3,018 %. Táto sadzba vytvára trojuholníkový vzor s kľúčovou úrovňou odporu na úrovni 3,166 %. Ak bude táto hranica definitívne prekonaná, najmä v dôsledku nákazy z amerického dlhopisového trhu spojenej s politikou Donalda Trumpa, výnosy by sa mohli vyšplhať na 3,604 %. Takéto zvýšenie by malo negatívny vplyv na verejné financie Francúzska, čím by sa refinancovanie dlhu výrazne skomplikovalo.

Na druhej strane, ak sa Michelovi Barnierovi podarí presadiť svoje reformy a udržať vládu pohromade do roku 2025, sadzby by sa mohli zmierniť a klesnúť pod 2,768 % pri cieľovej hodnote 2,643 %.

Investori na hrane

Nie je pochýb o tom, že pozornosť investorov sa bude počas decembra sústreďovať na francúzsku politickú scénu. Každá správa, či už pozitívna alebo negatívna, môže vyvolať silné reakcie trhu. V najbližších týždňoch bude v stávke hospodárska stabilita a finančná dôveryhodnosť krajiny.

Matéis Mouflet, analytik trhov, XTB Francúzsko