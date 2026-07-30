Futures na Nasdaq rastú o viac než 3 % 🚀

Futures na Nasdaq 100 (US100) vzrástli o 3,1 %. Rast podporila výrazná rotácia kapitálu z hodnotových a defenzívnych sektorov do technológií, polovodičov a AI.
Technická analýza: US100 (futures na Nasdaq 100)
Futures na Nasdaq 100 sa výrazne odrážajú od nedávnych miním a denný RSI (14) rastie na 41,8. Cena však naďalej zostáva pod kľúčovým 100-dňovým kĺzavým priemerom EMA v blízkosti 28 276 bodov, ktorý spolu s úrovňou 28 400 bodov predstavuje najbližšiu rezistenciu. Návrat nad túto zónu je nevyhnutný na potvrdenie udržateľného obratu trendu. Zisky technologických akcií zároveň naďalej výrazne prekonávajú tradičné hodnotové tituly zastúpené futures na DJIA (US30; svetlomodrá), čo poukazuje na silnú divergenciu v prospech technológií.
Zdroj: xStation5
Čo stojí za odrazom?
- Rast sektora: Technologický sektor v rámci indexu Nasdaq ako celok vzrástol o 4,8 %.
- Výrazná rotácia: K jasnej rotácii však dochádzalo aj medzi najväčšími technologickými spoločnosťami a tradičnými hodnotovými titulmi. Kapitál odtekal z akcií Apple, Google, Walmart, PepsiCo, Pfizer, Chevron a Honeywell a smeroval do technologických titulov.
- Momentum SaaS: Akcie spoločností poskytujúcich softvér ako službu (SaaS) výrazne rástli vďaka mimoriadne silným výsledkom cloudových služieb u hlavných hyperscalerov.
Zdroj: XTB Research
Prečo: Výsledky oživujú obchodovanie spojené s AI
Po niekoľkých týždňoch slabého momenta v technologickom sektore, najmä medzi polovodičovými spoločnosťami, pomohli dva mimoriadne silné výsledky oživiť Nasdaq. Index PHXL Semiconductor je pritom stále o 21 % nižšie než pred mesiacom. Silné výsledky Microsoftu, kľúčového hráča v oblasti cloudovej infraštruktúry pre AI, a spoločnosti Lam Research, významného dodávateľa pre ASML, podporili trh po tom, čo index prvýkrát od apríla klesol pod svoj 100-dňový exponenciálny kĺzavý priemer.
Microsoft (MSFT): Akcie vzrástli takmer o 17 % po tom, čo výsledky za 4. štvrťrok prekonali očakávania na úrovni tržieb (90,01 mld. USD, medziročne +18 %) aj EPS (4,81 USD). Rast podporili tržby Azure, ktoré medziročne zrýchlili o 43 % a v anualizovanom vyjadrení prekročili 100 mld. USD. Microsoft 365 Copilot zároveň dosiahol 30 miliónov platiacich používateľov. Náladu investorov ďalej podporilo zníženie celoročného výhľadu CapEx približne na 175 mld. USD z pôvodných 190 mld. USD v dôsledku účtovných úprav.
Lam Research (LRCX): Akcie vzrástli takmer o 20 % po tom, čo výrobca zariadení pre polovodičový priemysel zverejnil výsledky za 4. štvrťrok nad očakávaniami a zároveň zvýšil výhľad. Tržby medziročne vzrástli o 30 % na 6,72 mld. USD a upravený EPS dosiahol 1,82 USD. Tržby zo zákazníckej podpory vzrástli o 43 % na 2,47 mld. USD, čo podporilo marže. Výhľad upraveného EPS na 1. štvrťrok vo výške 2,00 – 2,30 USD navyše výrazne prekonal očakávania Wall Street na úrovni 1,84 USD.
Makroekonomická podpora: Holubičia reakcia po zasadnutí FOMC
Trh podporil aj nejednoznačný postoj predsedu Fedu Kevina Warshe počas včerajšej tlačovej konferencie po rozhodnutí o sadzbách. Napriek dôrazným vyjadreniam k inflácii a významu 2 % cieľa Warsh nehlasoval proti rozhodnutiu, hoci traja členovia FOMC hlasovali za zvýšenie sadzieb. To vyvolalo pochybnosti o dôveryhodnosti jeho jastrabieho postoja.
Tento posun výrazne zmiernil očakávania trhu týkajúce sa agresívneho zvyšovania sadzieb vo zvyšku roka 2026. Tým sa otvoril priestor na oživenie akcií, ktoré boli v poslednom období pod tlakom rastúcich výnosov amerických štátnych dlhopisov.
Trhom očakávaná trajektória amerických úrokových sadzieb sa po tlačovej konferencii Kevina Warshe posunula nižšie v celom horizonte výhľadu. Prvé zvýšenie sadzieb je teraz plne započítané až na december 2026. Zdroj: XTB Research na základe údajov Bloomberg Finance LP.
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