💣Po Hormuze prichádza Suez. Ohrozuje konflikt ďalšiu kľúčovú trasu pre ropu?🛢️

- Egypt potvrdil, že stredajší požiar dvoch plavidiel v prístave Damietta pri Suezskom prieplave spôsobil neidentifikovaný dron
- Incident zvyšuje obavy, že konflikt medzi USA a Iránom sa môže rozšíriť aj na ďalšie strategické obchodné trasy pre prepravu ropy a LNG
- Spojené štáty pokračujú v útokoch na ciele Revolučných gárd (IRGC), pričom Saudská Arábia sa podľa Reuters prvýkrát verejne zapojila do spoločných operácií s USA
- Zvýšené geopolitické napätie podporilo rast cien ropy Brent, keďže investori sledujú riziko narušenia globálnych energetických dodávok
- Egypt potvrdil, že stredajší požiar dvoch plavidiel v prístave Damietta pri Suezskom prieplave spôsobil neidentifikovaný dron
- Incident zvyšuje obavy, že konflikt medzi USA a Iránom sa môže rozšíriť aj na ďalšie strategické obchodné trasy pre prepravu ropy a LNG
- Spojené štáty pokračujú v útokoch na ciele Revolučných gárd (IRGC), pričom Saudská Arábia sa podľa Reuters prvýkrát verejne zapojila do spoločných operácií s USA
- Zvýšené geopolitické napätie podporilo rast cien ropy Brent, keďže investori sledujú riziko narušenia globálnych energetických dodávok
Egypt vo štvrtok oznámil, že stredajší požiar dvoch plavidiel v prístave Damietta spôsobil neidentifikovaný dron. Incident v blízkosti Suezského prieplavu predstavuje ďalšiu eskaláciu konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom a zároveň vyvoláva obavy, že bezpečnostné riziká sa môžu rozšíriť aj na jednu z najdôležitejších obchodných trás sveta. Práve cez Suezský prieplav prechádza významná časť prepravy ropy a skvapalneného zemného plynu medzi Blízkym východom, Európou a Áziou.
Podľa egyptských úradov pri útoku začalo horieť americké plávajúce zásobníkové LNG plavidlo Energos Winter, pričom požiar sa následne rozšíril aj na ďalšie plavidlo. Zodpovednosť za útok zatiaľ neprevzala žiadna skupina a vyšetrovanie pokračuje. Egypt zároveň uviedol, že prijíma opatrenia na posilnenie bezpečnosti v okolí strategickej infraštruktúry.
K incidentu došlo len niekoľko hodín po tom, ako Spojené štáty podnikli ďalšie údery na veliteľské centrá Revolučných gárd (IRGC) a zariadenia určené na výrobu a prevádzku dronov. Washington označil útoky za odvetu za predchádzajúce iránske útoky na americké jednotky v regióne. Konflikt sa zároveň ďalej rozširuje aj mimo územia Iránu. Saudská Arábia sa podľa agentúry Reuters po prvý raz od začiatku vojny verejne zapojila do spoločných operácií so Spojenými štátmi, keď podnikla údery proti proiránskym skupinám vo východnom Iraku.
Pre finančné trhy je najdôležitejšie, že nové bezpečnostné riziká sa už netýkajú iba Hormuzského prielivu. Útok pri Damiette naznačuje, že rastúce napätie by mohlo zasiahnuť aj oblasť Suezského prieplavu, ktorý predstavuje kľúčové spojenie medzi Stredozemným a Červeným morom. Situáciu navyše komplikujú útoky jemenských Húsíov v Červenom mori, ktoré už prinútili poisťovne rozšíriť zóny s vysokým poistným rizikom pre obchodné lode.
Obavy investorov sa odrazili aj na komoditných trhoch. Cena ropy Brent počas stredajšieho obchodovania vzrástla o viac ako 8 %, pričom vo štvrtok časť ziskov skorigovala a obchodovala sa tesne pod hranicou 90 USD za barel. Investori budú v najbližších dňoch pozorne sledovať, či zostane incident pri Damiette ojedinelou udalosťou, alebo sa bezpečnostné riziká začnú rozširovať aj na ďalšie strategické obchodné trasy, čo by mohlo udržať zvýšenú geopolitickú rizikovú prirážku v cenách ropy.
GRAF: Vývoj ceny ropy BRENT (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
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