US OPEN: Nasdaq sa odráža nahor! Výsledky Microsoftu a Lam Research oživujú obchodovanie spojené s AI!

Globálne finančné trhy čelia zvýšenej volatilite, keďže investori spracúvajú nabitý kalendár makroekonomických údajov a rozdielne výsledky technologických gigantov. Futures na americké akciové indexy mierne rastú vďaka odlišnému vývoju medzi najväčšími technologickými spoločnosťami. Rally vedie Nasdaq 100 (US100: +3,3 %), nasledovaný indexmi S&P 500 (US500: +1,4 %), Russell 2000 (US2000: +1,2 %) a DJIA (US30: +0,6 %).
Microsoft prudko rastie vďaka silnému rastu Azure a umiernenejším kapitálovým výdavkom, zatiaľ čo Meta výrazne oslabuje pre slabší výhľad a rastúce náklady na AI. Pred výsledkami spoločností Apple a Amazon zostáva nálada na trhu opatrná pre výkyvy výnosov amerických štátnych dlhopisov a pretrvávajúce otázky týkajúce sa návratnosti investícií do AI.
Nasdaq vedú nahor najmä akcie polovodičových a technologických spoločností. Lam Research (+19,2 %), Sandisk (+16,4 %) a Applied Materials (+10,2 %) zaznamenávajú výrazné zisky spolu s Microsoftom (+14,7 %). Na opačnej strane trhu strácajú Alnylam Pharmaceuticals (-23,4 %), Meta Platforms (-9,5 %), Workday (-7,3 %) a Adobe (-5,0 %).
Zdroj: XTB Research
Zdroj: XTB Research
Makroekonomické údaje z USA: Rast HDP spomaľuje
Americká ekonomika v druhom štvrťroku 2026 vzrástla anualizovaným tempom 1,5 %, čo bolo menej, než trh očakával. Dôvodom bolo oslabenie dôvery v najväčšiu svetovú ekonomiku v súvislosti s vojnou s Iránom. Podľa správy BEA bolo spomalenie spôsobené najmä poklesom exportu, nižšími vládnymi výdavkami a slabšími podnikateľskými investíciami. Aj osobná spotreba zaostala za očakávaniami, keďže americkí spotrebitelia naďalej pociťujú dôsledky vysokých cien pohonných látok. Jadrový index PCE, preferovaný inflačný ukazovateľ Fedu, mierne zaostal za očakávaniami (mesačný údaj bol nižší, než sa očakávalo, čo naznačuje miernejšie krátkodobé inflačné tlaky).
Zdroj: XTB Research, Macrobond
Technická analýza: US100 (futures na Nasdaq 100)
Futures na Nasdaq 100 (US100) sa pokúšajú o oživenie po prudkom výpredaji, ktorý stlačil cenu pod kľúčový 100-dňový kĺzavý priemer EMA (približne 28 275 bodov) a horizontálnu podporu na úrovni 28 410 bodov (0,0 % Fibonacciho úroveň). Index našiel dočasný dopyt v blízkosti 27 600 bodov, pričom RSI na úrovni 41,2 naďalej signalizuje pretrvávajúci medvedí tlak napriek prvým známkam stabilizácie.
Pre kupujúcich bude kľúčové získať späť pásmo rezistencie 28 275 – 28 410 bodov. To by otvorilo priestor na rast smerom k 23,6 % Fibonacciho úrovni (28 966 bodov) a 30-dňovému kĺzavému priemeru EMA (približne 29 036 bodov). Ak sa však index nedokáže vrátiť nad 100-dňový EMA, US100 zostáva zraniteľný voči ďalšiemu poklesu smerom k 27 600 bodom a následne k silnej podpore v okolí 26 860 bodov.
Zdroj: xStation5
Správy zo spoločností
- Microsoft (MSFT): Akcie rastú o 14 % po tom, čo výsledky za 4. štvrťrok prekonali očakávania trhu. Tržby dosiahli 90,01 miliardy USD (oproti očakávaným 87,72 miliardy USD) a zisk na akciu predstavoval 4,81 USD (oproti očakávaným 4,25 USD). Rast cloudovej platformy Azure zrýchlil na 43 % medziročne a jej ročné tržby prvýkrát prekročili 100 miliárd USD. Investorov navyše upokojilo zníženie celoročného výhľadu CapEx na približne 175 miliárd USD z pôvodných 190 miliárd USD v dôsledku účtovných úprav.
- Meta Platforms (META): Akcie oslabujú o 9 % po zverejnení slabšieho výhľadu tržieb na 3. štvrťrok (61 – 64 miliárd USD) a zvýšení spodnej hranice celoročného výhľadu CapEx na 130 – 145 miliárd USD. Tržby za 2. štvrťrok vzrástli medziročne o 28 % na 60,8 miliardy USD, zisk na akciu však klesol na 6,18 USD pre právne náklady vo výške 2,4 miliardy USD a náklady na odstupné vo výške 1,18 miliardy USD.
- Lam Research (LRCX): Akcie rastú o 20 % po tom, čo výsledky za 4. štvrťrok prekonali očakávania. Tržby vzrástli medziročne o 30 % na 6,72 miliardy USD (oproti očakávaným 6,68 miliardy USD) a upravený zisk na akciu dosiahol 1,82 USD (oproti očakávaným 1,70 USD). Silný rast tržieb zo zákazníckej podpory (+43 % medziročne) podporil marže. Výhľad upraveného EPS na 1. štvrťrok vo výške 2,00 – 2,30 USD výrazne prekonal očakávania Wall Street na úrovni 1,84 USD.
- Starbucks (SBUX): Akcie rastú o 1,5 % po zvýšení celoročného výhľadu upraveného EPS na 2,55 – 2,65 USD (oproti očakávaným 2,39 USD). Porovnateľné tržby v USA za 3. štvrťrok vzrástli o 7,9 %, čo pomohlo zvýšiť celkové tržby na 9,3 miliardy USD (oproti očakávaným 9,16 miliardy USD), najmä vďaka inováciám ponuky a úpravám vernostného programu.
- Baxter International (BAX): Akcie rastú takmer o 17 % po silných výsledkoch za 2. štvrťrok (upravený EPS 0,56 USD oproti očakávaným 0,37 USD, tržby 2,96 miliardy USD oproti očakávaným 2,8 miliardy USD). Vedenie spoločnosti zvýšilo celoročný výhľad EPS na 1,95 – 2,15 USD vďaka lepším prevádzkovým výsledkom a vráteniu ciel.
- Crocs (CROX): Akcie klesajú o 12 % pre slabý výhľad upraveného EPS na 3. štvrťrok (3,20 – 3,30 USD oproti očakávaným 3,53 USD), napriek tomu, že výsledky za 2. štvrťrok prekonali očakávania s tržbami 1,18 miliardy USD. Spoločnosť zároveň zvýšila celoročný výhľad EPS na 13,70 – 14,00 USD a rozšírila program spätného odkupu akcií približne na 2 miliardy USD.
- Robinhood Markets (HOOD): Akcie oslabujú o 1,8 %, hoci tržby za 2. štvrťrok (1,31 miliardy USD) aj zisk na akciu (0,62 USD oproti očakávaným 0,44 USD) prekonali očakávania. Silné obchodovanie s opciami, akciami a predikčnými trhmi vykompenzovalo 38 % medziročný pokles tržieb z kryptomien. Spoločnosť zároveň znížila výhľad celoročných prevádzkových nákladov.
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