📈GBPUSD rastie pred rozhodnutím BoE

─îo o─Źak├íva┼ą od septembrov├ęho rozhodnutia Bank of EnglandÔŁô

Rozhodnutie Bank of England prich├ídza de┼ł po tom, ─Źo Feder├ílny rezervn├Ż syst├ęm zn├ş┼żil ├║rokov├ę sadzby viac, ne┼ż sa predpokladalo. To vyvol├íva ot├ízky t├Żkaj├║ce sa stavu americkej ekonomiky a v├Żkonu menovej politiky ostatn├Żch centr├ílnych b├ínk. Analytici agent├║ry Bloomberg Intelligence v┼íak predpokladaj├║, ┼że Bank of England zachov├í opatrn├Ż pr├şstup a ponech├í ├║rokov├ę sadzby na nezmenenej ├║rovni 5 %. O─Źak├íva sa, ┼że BoE bude pri signalizovan├ş tempa zni┼żovania sadzieb v bud├║cnosti postupova┼ą opatrne. Hlavn├Żm bodom m├┤┼że by┼ą rozhodnutie o zn├ş┼żen├ş bilancie banky v nadch├ídzaj├║com roku a jeho d├┤sledky pre fi┼ík├ílnu strat├ęgiu krajiny. O─Źak├íva sa jednomyse─żn├ę rozhodnutie o zn├ş┼żen├ş s├║vahy o 100 mili├írd GBP, ─Źo zodpoved├í cie─żu na rok 2023.

K─ż├║─Źov├ę fakty o dne┼ínom rozhodnut├ş BoE:

 

Analytici o─Źak├ívaj├║, ┼że ├║rokov├ę sadzby zostan├║ na ├║rovni 5 % aj napriek v─Źeraj┼íiemu zn├ş┼żeniu zo strany Fedu

Banka pravdepodobne zachov├í opatrn├Ż postoj k bud├║cemu zni┼żovaniu sadzieb

Augustov├í infl├ícia CPI zostala na ├║rovni 2,2 %, teda pod progn├│zami BOE, ─Źo by mohlo ovplyvni┼ą bud├║ce rozhodnutia

Rast HDP v druhom ┼ítvr┼ąroku 2024 bol o nie─Źo slab┼í├ş, ne┼ż sa predpokladalo, ─Źo nazna─Źuje spomalenie ekonomiky

Rozhodnutie bude ozn├ímen├ę o 13:00

Analytick├Ż model agent├║ry Bloomberg, ktor├Ż hodnot├ş postoje jednotliv├Żch bank├írov BoE z h─żadiska ich koment├írov, zrejme potvrdzuje, ┼że v priemere zast├ívaj├║ neutr├ílny postoj k s├║─Źasn├Żm ├║rokov├Żm sadzb├ím. Zdroj: Bank of England (BoE): Bloomberg Financial LP

Čo ukazujú aktuálne makrodáta?

Hlavn├Ż ukazovate─ż britskej infl├ície sa v s├║─Źasnosti nach├ídza v cie─żovom p├ísme Bank of England. Na druhej strane v┼íak jadrov├ę ├║daje zost├ívaj├║ st├íle vysok├ę, ─Źo fakticky zni┼żuje ┼íance na holubi─Ź├ş postoj BoE v najbli┼ż┼íom obdob├ş. Zdroj: ┼á├Ü SR, ┼á├Ü SR, ┼á├Ü SR, ┼á├Ü SR a ┼á├Ü SR: XTB

Rast miezd v Spojenom kr├í─żovstve sa v┼íak spoma─żuje, ─Źo bude bank├írov podnecova┼ą k uvo─żneniu menov├Żch podmienok v ekonomike v strednodobom horizonte. Zdroj: Eurostat, Eurostat, Eurostat, Eurostat, Eurostat, Eurostat, Eurostat, Eurostat, Eurostat, Eurostat, Eurostat: XTB

Ako by mohla libra reagova┼ą na samotn├ę rozhodnutie?

Ak sa pozrieme v├Żlu─Źne na ├║rokov├ę sadzby a aktu├ílny trhovo oce┼łovan├Ż v├Żvoj ich zmien na 12 mesiacov dopredu, vid├şme, ┼że politika BoE m├┤┼że zosta┼ą jednou z najviac jastrab├şch, ─Źo by teoreticky mohlo podpori┼ą libru na menovom trhu v ┼íir┼íom horizonte. Zdroj: Bank of England (BoE) v roku 2014 v r├ímci svojej politiky v oblasti menovej politiky: Bloomberg Financial LP

GBPUSD Technick├í anal├Żza (W1 a D1)

Libra si vo─Źi americk├ęmu dol├íru udr┼żiava dynamick├Ż rastov├Ż trend, ─Ź├şm sa dost├íva na nov├ę lok├ílne maxim├í, ktor├ę na p├íre GBPUSD neboli zaznamenan├ę od marca 2022. V tejto chv├şli sa zd├í, ┼że fundamenty m├┤┼żu ─Ćalej podporova┼ą aktu├ílne vidite─żn├Ż trend. Zdroj: xStation

 

GBPUSD sa dr┼ż├ş nad vrcholom z minul├ęho roka a nad 23,6 % Fibonacciho retracementom. Na ukazovateli RSI je od apr├şla zrejm├Ż rast├║ci trend a pohyb z neutr├ílnej z├│ny na vrchole by mohol znamena┼ą b├Ż─Ź├ş sign├íl. MACD sa tie┼ż obchoduje s vy┼í┼í├şmi vrcholmi a ni┼ż┼í├şmi minimami. Pre medvede by bol prv├Żm testom pohyb pod podporu na ├║rovni 23,6 % Fibonacciho retracementu. Zdroj: xStation