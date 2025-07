Netflix rokuje so Spotify o expanzii živého obsahu

Podľa správy denníka Wall Street Journal prebiehajú medzi Netflixom a Spotify rokovania o spolupráci na projektoch živého vysielania, vrátane hudobných cien, koncertných sérií či rozhovorov so známymi osobnosťami. Obidve spoločnosti sa k tomu zatiaľ nevyjadrili, ale plány zapadajú do širšej stratégie Netflixu, ktorá má za cieľ posilniť reklamné príjmy, diverzifikovať obsahovú ponuku a oslovovať nové publikum.

Netflix v posledných rokoch výrazne investoval do živého vysielania, čo sa premietlo nielen do hudobnej produkcie, ale aj do športových prenosov. Vedľa pripravovaného formátu „Building the Band“, ktorý má mať premiéru budúci týždeň, platforma pracuje na odolnom hudobnom súťažnom formáte, ktorého uvedenie sa očakáva v nasledujúcich mesiacoch. Hudobné partnerstvo so Spotify by mohlo tieto projekty ďalej rozšíriť a dodať im globálny dosah.

Súčasťou novej obsahovej stratégie sú aj živé športové prenosy, vrátane dvoch zápasov NFL vysielaných o Vianociach a vysoce sledovaného zápasu Jake Paul vs. Mike Tyson. Ten pomohol Netflixu dosiahnuť rekordný nárast o 19 miliónov predplatiteľov vo 4. kvartáli, čo potvrdzuje silu exkluzívneho živého obsahu pri akvizícii nových zákazníkov.

Potenciálna spolupráca so Spotify, ktoré disponuje rozsiahlym hudobným katalógom a globálnou fanúšikovskou základňou, by mohla Netflixu otvoriť cestu k ďalšiemu rastu v oblasti živého obsahu. Spojenie streamovacích gigantov tak môže zmeniť podobu živého vysielania na digitálnych platformách a ponúknuť značné synergie.

Graf NFLX.US (D1)

Pri pohľade na graf akcií Netflixu je zrejmé, že cena nedávno dosiahla vrchol na úrovni 1 339 USD, kde nastalo odmietnutie a krátkodobý prepad pod 1 300 USD. Táto červená denná sviečka signalizuje výrazný predajný tlak na vrchole a môže naznačovať, že časť investorov vyberá zisky po silnom raste.

Tento vývoj by mohol viesť ku krátkodobej korekcii smerom ku prvej významnej podpore, ktorú aktuálne tvorí 50‑dňová EMA (1 183 USD). Technické indikátory ako MACD histogram začínajú slabnúť a RSI sa odrazil smerom dole, čo potvrdzuje ochladenie býčej dynamiky.

Pre ďalší vývoj bude kľúčové, či sa cena udrží nad psychologickou hranicou 1 250 USD. Ak by sa predajný tlak stupňoval, otvorí sa priestor pre testovanie úrovní 1 200 až 1 180 USD. Naopak, návrat nad 1 320 USD by opäť podporil pokračovanie trendu a potenciálny atak predchádzajúceho maxima.

Zdroj: xStation5

