Generálny riaditeľ banky Moneta nabáda k opatrnosti pri znižovaní českých sadzieb

Podľa generálneho riaditeľa Moneta Money Bank Tomáša Spurného by mali byť českí politici pred ďalším uvoľňovaním menovej politiky opatrní vzhľadom na pretrvávajúce inflačné riziká.

Vzhľadom na to, že inflácia je stále vysoko nad 2-% cieľom Českej národnej banky (ČNB), považuje Spurný súčasnú kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 4 % za „optimálnu“. Počas videokonferencie, ktorá nasledovala po zverejnení výsledkov Monety za štvrtý štvrťrok, zdôraznil, že dúfa, že centrálna banka v nasledujúcich dvoch mesiacoch upustí od zníženia sadzieb.

Spurný vyjadril želanie dosiahnuť výraznejší rast českej ekonomiky, tvrdil však, že hnacou silou takéhoto zlepšenia by mali byť skôr štrukturálne reformy než uvoľnenejšia menová politika. Konjunkturálny výhľad Monety predpokladá do konca roka tempo okolo 3 %, Spurný však tento odhad označil za „veľmi konzervatívny“ a dodal, že z dlhodobého hľadiska by radšej videl vyššiu koncovú mieru.

Výhľad menovej politiky

Výhľad menovej politiky ČNB zostáva neistý, pričom niektorí tvorcovia menovej politiky zvažujú zníženie sadzieb už vo februári. Spurného komentáre však naznačujú, že bankový sektor zostáva v otázke príliš skorého uvoľnenia opatrný.

Súvisiaci vývoj:

Český tvorca sadzieb signalizuje možné februárové zníženie v prostredí ekonomickej neistoty.

