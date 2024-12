Generálny riaditeľ poisťovne UnitedHealth Brian Thompson bol smrteľne postrelený v New Yorku

Brian Thompson, generálny riaditeľ poisťovacej divízie spoločnosti UnitedHealth Group Inc., bol podľa newyorskej polície v stredu ráno tragicky zastrelený v New Yorku.

Päťdesiatročný Thompson bol napadnutý pred hotelom New York Hilton Midtown na Manhattane, kde spoločnosť UnitedHealth organizovala podujatie Deň investorov. Zdroj oboznámený so situáciou uviedol, že streľba bola zrejme cielená. Útočník údajne počkal na Thompsonov príchod, zo vzdialenosti asi 20 metrov ho strelil do hrude a potom utiekol pešo. Thompsona previezli do Rooseveltovej nemocnice.

Vedenie UnitedHealth najprv pokračovalo v podujatí, ale o 9:10 hod. kontaktovalo účastníkov, aby sa informovalo o incidente.

„Máme do činenia s veľmi vážnou zdravotnou situáciou,“ uviedol generálny riaditeľ Andrew Witty predtým, ako sa spoločnosť rozhodla investorský deň prerušiť.



Spoločnosť UnitedHealth zatiaľ nevydala oficiálne vyhlásenie.

Zdroj: xStation5