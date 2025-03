Generálny riaditeľ spoločnosti Airbus varuje, že čistá nulová letecká doprava do roku 2050 môže byť nedosiahnuteľná

Generálny riaditeľ spoločnosti Airbus Guillaume Faury v pondelok uviedol, že letecký priemysel riskuje nesplnenie svojho cieľa nulových čistých emisií do roku 2050, len niekoľko týždňov po tom, ako spoločnosť odložila termín uvedenia komerčného lietadla na vodíkový pohon na trh.

Faury v prejave na podujatí o udržateľnosti v sídle spoločnosti Airbus v Toulouse potvrdil záväzok odvetvia dekarbonizovať, ale priznal, že táto cesta môže trvať dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo. „Nemyslím si, že sa mýlime, keď sa snažíme dosiahnuť čistú nulu do roku 2050,“ povedal. „Možno to bude trvať trochu dlhšie, ale nehanbime sa za túto ambíciu.“

Letecká doprava sa v súčasnosti podieľa 2 - 3 % na celosvetových emisiách skleníkových plynov. Vzhľadom na dlhú životnosť lietadiel, vysoké bezpečnostné požiadavky a obmedzenú infraštruktúru alternatívnych palív čelí toto odvetvie pri znižovaní svojho vplyvu na životné prostredie jedinečným výzvam.

Spoločnosť Airbus mala za cieľ dodať lietadlo na vodíkový pohon do roku 2035, ale vo februári signalizovala odklad. V pondelok to Faury spresnil a uviedol, že hoci Airbus dokáže technicky postaviť lietadlo, nebolo by komerčne životaschopné vo veľkom meradle pre medzery v regulácii a nedostatočné dodávky čistého vodíka. „Boli by sme na omyle, keby sme mali pravdu príliš skoro,“ povedal a naznačil, že trh a infraštruktúra ešte nie sú pripravené.

Keďže vývoj nových lietadiel sa spomalil, nádeje priemyslu na dosiahnutie klimatických cieľov sa teraz viac opierajú o rozšírenie používania udržateľného leteckého paliva (SAF). Zavádzanie SAF však mešká a nedávne politické zmeny - ako napríklad snaha prezidenta Donalda Trumpa zrušiť dotácie na čisté palivá - predstavujú ďalšie prekážky.

„Nie je to len otázka technológie. Je to otázka vôle,“ povedal Bertrand Piccard, predseda nadácie Solar Impulse, ktorý tiež vystúpil na podujatí. Piccard vyzdvihol prácu svojej nadácie na dvojtrupom vodíkovom lietadle.

Spoločnosť Airbus neuviedla revidovaný dátum uvedenia svojho vodíkového lietadla na trh. Francúzske odbory nedávno tvrdili, že uvedenie do prevádzky by sa mohlo oneskoriť o päť až desať rokov. Napriek tomu Faury trval na tom, že spoločnosť je naďalej plne odhodlaná vyvinúť komerčne životaschopné vodíkové lietadlo. „Sme absolútne presvedčení, že ide o energiu pre budúcnosť letectva,“ povedal. „Ale je to len ďalšia práca, ktorú treba urobiť.“

