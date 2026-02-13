Lufthansa sa blíži k návratu do indexu DAX

- Lufthansa sa po takmer šiestich rokoch blíži k návratu do indexu DAX.
- Jej akcie za posledných 12 mesiacov vzrástli približne o 60 %.
- Rozhodujúce bude štvrťročné preskúmanie indexu 4. marca.
- Silný dopyt po letoch a nižšie ceny paliva podporujú fundamentálny výhľad.
Akcie spoločnosti Deutsche Lufthansa AG sú na pokraji návratu do prestížneho nemeckého indexu DAX, takmer šesť rokov po tom, čo z neho boli vyradené počas pandemického poklesu spôsobeného krízou Covid-19. K návratu prispel najmä výrazný nárast ceny akcií, ktorá za posledných 12 mesiacov posilnila približne o 60 %.
Podľa stratégov Deutsche Bank by sa Lufthansa mohla dostať do indexu prostredníctvom takzvaného pravidla „rýchleho vstupu“. Aby bola spoločnosť zaradená do 40-členného indexu DAX, musí sa umiestniť aspoň na 33. mieste z hľadiska trhovej kapitalizácie upravenej o voľný obeh. Odhady naznačujú, že Lufthansa sa v súčasnosti pohybuje okolo tejto hranice, čo znamená, že nasledujúcich niekoľko obchodných dní bude rozhodujúcich.
Situáciu však komplikuje súčasný vývoj v oblasti pracovných sporov. Akcie v posledných dňoch oslabili po tom, ako piloti a palubný personál ohlásili štrajk v reakcii na zastavené kolektívne vyjednávanie. Napriek tomu akcie v piatok ráno vzrástli o 1,5 %, čím sa zvýšili ich šance na zaradenie.
O konečnom zložení indexu rozhodne pravidelné štvrťročné preskúmanie poskytovateľa indexu STOXX, ktoré je naplánované na 4. marca. Ak Lufthansa vstúpi do DAX, z indexu by mohla vypadnúť spoločnosť Zalando pôsobiaca v oblasti elektronického obchodu, ktorej akcie sú pod tlakom kvôli obavám z rastúcej konkurencie, napríklad zo strany TikTok Shop.
Z fundamentálneho hľadiska Lufthansa ťaží z silného dopytu po transatlantických letoch a nižších cien paliva, ktoré zlepšujú marže. Spoločnosť zaznamenala v minulom roku 36 % nárast ceny akcií, čo je jej najlepší ročný výkon od roku 2017.
Návrat do DAX by pre spoločnosť znamenal nielen prestíž, ale aj potenciálny prílev kapitálu z pasívnych fondov, ktoré sledujú index.
Graf LHA.DE (D1)
Akcie Lufthansy sa obchodujú za približne 9,14 EUR, čo je blízko nedávnych lokálnych maxím v rozmedzí 9,30 EUR. Akcie tak zostávajú v jasnom strednodobom rastovom trende, ktorý začal na jeseň minulého roka. Cena zostáva nad EMA 50 (8,63 EUR) a nad SMA 100 (8,08 EUR), čo potvrdzuje pokračujúcu býčiu štruktúru trhu. Oba kĺzavé priemery majú vzostupný trend a poskytujú solídnu technickú podporu v rozmedzí 8,60 – 8,10 EUR. Pokiaľ cena zostane nad týmto rozmedzím, trend zostane technicky pozitívny.
Z technického hľadiska je kľúčovou oblasťou odporu 9,30 – 9,35 EUR, kde bola cena naposledy odmietnutá. Prekonanie tejto úrovne by mohlo otvoriť priestor pre ďalší rast smerom k psychologickej hranici 10 EUR. Naopak, návrat pod 8,60 EUR by bol prvým varovným signálom oslabenia trendu.
Zdroj: xStation5
