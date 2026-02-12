Google čelí novým protimonopolným obvineniam EÚ v oblasti digitálnej reklamy

-
Európska komisia pokračuje v novom protimonopolnom konaní voči Googlu v oblasti digitálnej reklamy.
-
Vyšetrovanie sa zameriava na možné zneužitie dominantného postavenia v reklamnom ekosystéme.
-
Hrozia finančné pokuty aj štrukturálne opatrenia vrátane možného oddelenia časti podnikania.
-
Prípad je súčasťou širšej stratégie EÚ regulovať veľké technologické platformy.
-
Európska komisia pokračuje v novom protimonopolnom konaní voči Googlu v oblasti digitálnej reklamy.
-
Vyšetrovanie sa zameriava na možné zneužitie dominantného postavenia v reklamnom ekosystéme.
-
Hrozia finančné pokuty aj štrukturálne opatrenia vrátane možného oddelenia časti podnikania.
-
Prípad je súčasťou širšej stratégie EÚ regulovať veľké technologické platformy.
Spoločnosť Alphabet, materská firma Googlu, čelí novému tlaku zo strany európskych regulátorov. Európska komisia pokročila v ďalšom protimonopolnom konaní zameranom na podnikanie Googlu v oblasti digitálnej reklamy. Prípad zvyšuje regulačné riziko pre jednu z najziskovejších častí podnikania spoločnosti a môže viesť k významným štrukturálnym opatreniam alebo vysokým finančným pokutám.
Prehĺbenie vyšetrovania dominantného postavenia
Európska komisia sa zameriava na možné zneužitie dominantného postavenia Googlu v rámci celého reklamného reťazca – od nástrojov pre inzerentov cez reklamné burzy až po servery pre vydavateľov.
Regulátori skúmajú, či spoločnosť neuprednostňovala vlastné služby prostredníctvom vertikálnej integrácie svojich technológií, čím mohla obmedziť konkurenciu, znížiť transparentnosť trhu a negatívne ovplyvniť výber pre inzerentov a vydavateľov.
Nové obvinenia nadväzujú na predchádzajúce rozhodnutia EÚ týkajúce sa systému Android, služby Google Shopping a reklamných praktík.
Možné štrukturálne opatrenia
Na rozdiel od predchádzajúcich prípadov, ktoré viedli najmä k finančným sankciám, aktuálne konanie môže priniesť aj hlbšie zásahy. Európska komisia naznačila, že samotné behaviorálne opatrenia nemusia byť postačujúce a že môže zvážiť aj štrukturálne riešenia vrátane oddelenia časti podnikania.
Reklamný biznis Googlu predstavuje jeden z hlavných zdrojov príjmov skupiny Alphabet a generuje desiatky miliárd dolárov ročne. Prípadná reštrukturalizácia by mohla významne ovplyvniť globálny trh digitálnej reklamy.
Širší regulačný kontext
Prípad prichádza v období implementácie legislatívnych rámcov Digital Markets Act (DMA) a Digital Services Act (DSA), ktoré majú obmedziť trhovú silu veľkých technologických „gatekeeperov“.
Európska únia je dlhodobo známa prísnejším prístupom k regulácii technologických gigantov než Spojené štáty a jej rozhodnutia často ovplyvňujú globálnu regulačnú prax.
Reakcia trhu a dôsledky pre investorov
Po zverejnení správy zaznamenali akcie Alphabetu miernu volatilitu, keď investori zvažovali možné finančné a prevádzkové riziká. Hoci je regulačný tlak na veľké technologické spoločnosti dlhodobo prítomný, neistota ohľadom rozsahu prípadných opatrení pretrváva.
Investori budú sledovať ďalší postup Európskej komisie a prípadné paralelné kroky regulačných orgánov v USA alebo iných krajinách.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Denné zhrnutie: Trh kompenzuje straty a čaká na zníženie úrokových sadzieb
IBM ide proti prúdu: Trikrát viac zamestnancov na vstupnej úrovni
Coinbase rastie napriek stratám: Investori stavia na to, že kryptotrh dosiahol dno
US OPEN: Trh hľadá smer po inflačných dátach
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.