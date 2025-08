Graf dňa: AUDJPY (04.08.2025)

Index inflácie Melbourne Institute za júl 2025 vzrástol medziročne o 0,9 %, čo je najsilnejší nárast od decembra 2023. Tento prudký nárast, ktorý nasledoval po miernom 0,1 % zvýšení v júni, vyvolal obavy o budúce rozhodnutia Austrálskej rezervnej banky (RBA), najmä vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu v dodávateľskom reťazci a kolísavý dopyt spotrebiteľov.

Napriek júlovému nárastu celková inflácia meraná austrálskym indexom spotrebiteľských cien (CPI) za štvrťrok končiaci v júni 2025 vzrástla len o 0,7 % medzištvrťročne a o 2,1 % medziročne, čím dosiahla najnižšiu úroveň od marca 2021. Jadrová aj priemerná inflácia sa teraz nachádzajú blízko dolnej hranice cieľového rozpätia RBA na úrovni 2 % – 3 %. Inflácia služieb je tiež na najnižšej úrovni od júna 2022, medziročne na úrovni 3,3 %.

RBA varovala, že hoci sa očakáva postupný pokles jadrovej inflácie, do konca roka 2025 a v roku 2026 by mohla dočasne vzrásť na hornú hranicu svojho cieľového rozpätia, a to predovšetkým v dôsledku plánovaného zrušenia energetických dotácií pre domácnosti a zvýšených vonkajších rizík, ako sú obnovené obchodné napätia medzi Spojenými štátmi a Čínou.

Vzhľadom na vyššie než očakávané údaje z Melbourne sa na trhu zintenzívnili špekulácie o možnosti spomalenia tempa znižovania úrokových sadzieb RBA, čo dnes podporuje silu AUD na devízovom trhu. Swapový trh však takúto zmenu perspektívy neukazuje, takže viditeľné zmeny môžu byť len dočasné.

Teplotná mapa zobrazujúca volatilitu na devízovom trhu dnes. AUD v súčasnosti posilňuje voči všetkým hlavným domácim menám. Zdroj: xStation

Měnový pár AUD/JPY se dnes silně odráží od minulého týdne, kdy otestoval 200denní exponenciální klouzavý průměr (zlatá čára na grafu), který je důležitým kontrolním bodem definujícím celkový dlouhodobý vzestupný trend. Tato zóna zůstává v současné době nejdůležitějším bodem podpory na grafu. Lokální maxima z 1. srpna a 31. července, poblíž 97 jenů za australský dolar, však zůstávají důležitou rezistencí. Zdroj: xStation