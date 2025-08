Týdenní shrnutí so Stanislavom Viktorinom (04.08.2025)

Minulý týždeň znamenal skokové posilnenie amerického dolára, to však dokázali zvrátiť slabšie dáta z trhu práce v NFP, po ktorých sa pár EURUSD obchodoval o skoro 1 % vyššie. V stredajšom zasadnutí rady FOMC sa dvaja členovia odklonili od aktuálneho kurzu a hlasovali za zníženie sadzieb, to by mohlo znamenať prvé náznaky rozdielnych pohľadov centrálnych bankárov. Trh so zlatom ostáva stále v rovnováhe, aj napriek miernej prevahe nákupcov, ktorý sú ochotní platiť vyššie ceny. Trh z ropou konsoliduje predchádzajúce zisky a nebol by prekvapením aj výraznejší pokles k 60$.