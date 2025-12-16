Graf dňa: Bitcoin (16.12.2025)

Za posledný týždeň Bitcoin stratil viac ako 7 % a opäť sa priblížil k nižšej zóne výpredaja, ktorú sme mohli pozorovať na konci novembra. Pokles sa zhodoval so správou, že bankový výbor Senátu USA odložil prácu na dlho očakávanom návrhu zákona o štruktúre kryptotrhu, čím posunul všetky vypočutia na začiatok roka 2026. Výbor nedokázal do konca roka finalizovať dvojstrannú dohodu. Kancelária predsedu Tima Scotta zdôraznila, že rokovania s demokratmi pokračujú, ale otázky týkajúce sa finančnej stability, integrity trhu a etických pravidiel stále spomaľujú pokrok.
Cieľom návrhu zákona je objasniť, ako sa bude dohľad nad digitálnymi aktívami deliť medzi SEC a CFTC – najmä tým, že CFTC bude mať vedúcu úlohu v regulácii spotového kryptotrhu. Oba zainteresované výbory však musia ešte schváliť svoje vlastné verzie návrhu zákona, aby bolo možné vypracovať jednotný regulačný rámec. V súčasnosti neexistuje jasný harmonogram, kedy by mohli byť predpisy prijaté. Okrem toho rok 2026 začína nabitým programom Kongresu, pričom zákonodarcovia sa musia opäť zamerať na financovanie vlády. V novembri sa potom uskutočnia voľby v polovici volebného obdobia.
Nálada na trhu s kryptomenami bola v poslednom období veľmi slabá. Bitcoin oslabil v dôsledku pretrvávajúcej regulačnej neistoty a širšieho ústupu od rizikových aktív. Hoci oneskorenie návrhu zákona nie je jediným dôvodom poklesu, posilňuje opatrný postoj investorov.
