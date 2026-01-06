Meď vystrelila na historické maximum: Zásoby zablokované v USA, trh očakáva ďalšie napätie

- Meď dosiahla nové historické maximum – 13 387,50 USD/tonu, čo predstavuje rast o viac než 20 % od novembra.
- Meď dosiahla nové historické maximum – 13 387,50 USD/tonu, čo predstavuje rast o viac než 20 % od novembra.
- Zásoby sa presunuli do USA, pričom trh mimo USA čelí nedostatku dostupného kovu.
- Produkcia je narušená, rafinérie zápasia o surovinu a trh vykazuje znaky rastúceho napätia.
- Geopolitické faktory a neistota okolo ciel zvyšujú obavy o bezpečnosť dodávateľských reťazcov.
- Investori veria v dlhodobý rast cien medi vďaka jej kľúčovému využitiu v oblastiach ako umelá inteligencia, obnoviteľné zdroje a infraštruktúra.
Cena medi prekonala hranicu 13 000 USD za tonu a pokračuje v prudkom raste, keď trojmesačné futures na londýnskej burze LME dosiahli rekordných 13 387,50 USD za tonu. Od konca novembra si tak meď pripísala viac než 20 % zhodnotenie, poháňané špekuláciami o sprísňujúcom sa trhu, geopolitickým napätím a možnými americkými clami.
Kľúčovým faktorom rastu je presun veľkej časti globálnych zásob medi do Spojených štátov, kde investori reagujú na neistotu okolo zavedenia dovozných ciel. Hoci prezident Trump minulý rok clá na rafinovanú meď odložil, špekulácie o ich opätovnom zavedení spustili novú vlnu nákupov, ktorá vyprázdnila sklady mimo USA. „Zásoby bývali poistkou trhu, ale teraz sú zamknuté v USA. Poistka zmizla a teraz budú všetci bojovať o zvyšok,“ uviedol Li Xuezhi z Chaos Ternary Futures.
Tlak na ponuku a rastúci dopyt
Situácia sa komplikuje aj na strane ponuky – ťažobné spoločnosti zápasia s výpadkami produkcie a spracovatelia hlásia nedostatok surovej rudy, čo ich núti akceptovať rekordne nízke poplatky za spracovanie. Zásoby v skladoch LME sa za posledný rok takmer prepolovili, zatiaľ čo zásoby v skladoch Comex v USA prekročili pol milióna krátkych ton po 44 dňoch nepretržitých prílevov.
Na trhu sa zároveň objavujú jasné signály napätej ponuky:
-
Na LME vládne backwardácia – spotová cena je o 39 USD vyššia ako trojmesačné futures
-
Na Comexe sa rozširuje diskont pri blízkych kontraktoch, čo naznačuje prebytok zásob v USA oproti zvyšku sveta
Geopolitické pozadie a „nový svetový poriadok“
Rast ceny medi podporuje aj širší geopolitický kontext. Zadržanie venezuelského prezidenta Madura americkými zložkami a tlak USA na bezpečnosť dodávateľských reťazcov zvyšujú obavy z fragmentácie svetového obchodu so surovinami.
Podľa Goldman Sachs ostáva výhľad pre meď pozitívny, a to aj napriek vysokým cenám. Z Číny neprichádzajú žiadne známky poklesu objednávok, čo podľa banky naznačuje, že firmy sa prispôsobili vyšším nákladom.
Graf COPPER (H1)
Cena medi pokračuje v dynamickom raste a aktuálne sa obchoduje na úrovni 13 206 USD za tonu, čo potvrdzuje silné býčie momentum. Tento pohyb nadväzuje na prielom kľúčovej psychologickej hranice 13 000 USD a odráža zvýšenú aktivitu investorov. Exponenciálny kĺzavý priemer EMA 50 sa nachádza na úrovni 12 728 USD a prudko rastie, čo svedčí o silnom krátkodobom trende. Jednoduchý kĺzavý priemer SMA 100 na úrovni 12 405 USD je hlboko pod aktuálnou cenou a podporuje dlhodobejší rastový trend. Momentum je na hodnote 105,7, čo potvrdzuje zrýchľujúce sa tempo rastu a silu kupcov. CCI dosahuje 88,3 bodu, teda sa nachádza v pásme prekúpenosti, čo môže signalizovať možnosť krátkodobej konsolidácie alebo spomalenia tempa rastu. Objemy obchodov v posledných hodinách mierne kolíšu, no zostávajú nadpriemerné, čo zvyšuje dôveryhodnosť prielomu. Cena vytvorila nové lokálne maximá a korekcia z posledných hodín bola rýchlo vykúpená, čo poukazuje na chuť trhu k ďalším nákupom.
Zdroj: xStation5
