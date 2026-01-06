Morgan Stanley predpovedá zlatu rekordný rast – do konca roka 2026 až na 4 800 USD za uncu

- Zlato môže do konca roka 2026 dosiahnuť úroveň 4 800 USD/uncu, vďaka poklesu úrokových sadzieb, zmenám vo vedení Fedu a nákupom centrálnych bánk.
- Zlato môže do konca roka 2026 dosiahnuť úroveň 4 800 USD/uncu, vďaka poklesu úrokových sadzieb, zmenám vo vedení Fedu a nákupom centrálnych bánk.
- Striebro v roku 2025 prudko vzrástlo a štrukturálny nedostatok pretrváva.
- Meď a hliník profitujú z obmedzenej ponuky a rastúceho dopytu, najmä zo strany USA.
- Nikel rastie v dôsledku rizík v Indonézii, avšak časť rastu môže byť už zahrnutá v cenách.
Investičná banka Morgan Stanley predpovedá, že cena zlata dosiahne do štvrtého štvrťroka 2026 úroveň 4 800 USD za uncu, čím by prekonala historické maximum z konca roka 2025. Vtedajšia decembrová cena vystúpila až na 4 549,71 USD/uncu a rok uzavrela so ziskom 64 %, čo bolo najsilnejšie ročné zhodnotenie od roku 1979.
Analytici banky ako hlavné dôvody rastu uvádzajú:
-
Pokles úrokových sadzieb, ktorý zvyšuje atraktivitu zlata ako neúročeného aktíva
-
Zmenu vedenia amerického Fedu, čo môže ovplyvniť menovú politiku smerom k uvoľnenejším podmienkam
-
Zvýšené nákupy zo strany centrálnych bánk a investičných fondov
-
Geopolitické napätie vo Venezuele nepriamo spomínajú ako možný spúšťač vyššieho dopytu po bezpečných aktívach
Zlato tradične slúži ako bezpečný prístav v období ekonomickej alebo geopolitickej neistoty. V prostredí nízkych sadzieb sa jeho atraktivita pre investorov násobí.
Striebro a priemyselné kovy: ďalší ťahúni rastu
Morgan Stanley zároveň upozorňuje na striebro, ktoré v roku 2025 zaznamenalo najvyšší ročný rast – +147 %. Dôvodom bol kombinovaný efekt štrukturálneho deficitu na trhu a silného dopytu z priemyslu aj investičného sektora. K ďalšiemu rastu môže prispieť nové exportné obmedzenie zo strany Číny, platné od začiatku roka 2026.
Banka taktiež zvýrazňuje pozitívny výhľad pre hliník a meď:
-
Hliník čelí globálnym obmedzeniam ponuky, s výnimkou Indonézie. Rastúce Midwest Premium poukazuje na obnovený dopyt v USA
-
Meď ostáva pod tlakom výpadkov v dodávkach, ktoré pretrvávajú aj v roku 2026. Importy medi do USA rastú, čím sa sprísňuje situácia na ostatných trhoch
-
Cena medi na Londýnskej burze (LME) dosiahla nové maximum 13 387,50 USD za trojskú tonu
Silný nikel, ale riziko už môže byť započítané
Napokon Morgan Stanley poukazuje na nikel, ktorého rast je podporený rizikom výpadkov dodávok z Indonézie. Napriek rastu ceny o 5,8 % na 17 980 USD za tonu, čo je najvyššia hodnota od októbra 2024, analytici upozorňujú, že riziká už môžu byť čiastočne zahrnuté v cene.
Graf GOLD (H1)
Cena zlata sa obchoduje na úrovni 4 463,85 USD, pričom si udržiava býčiu štruktúru po prudkom raste z prelomu roka. Technické indikátory naznačujú pokračujúcu silu trhu. EMA 50 sa nachádza na hodnote 4 423,89 USD a slúži ako aktuálna dynamická podpora. SMA 100 na úrovni 4 382,45 USD bola taktiež prekonaná a ostáva hlboko pod aktuálnou cenou, čo potvrdzuje zmenu trendu smerom nahor. Momentum zostáva nad kľúčovou úrovňou 100, konkrétne na 100,35, čo svedčí o pozitívnej hybnosti. CCI sa pohybuje na 88,8 bodoch, teda v pásme prekúpenosti, čo signalizuje silný nákupný záujem, ale aj potenciál na miernu korekciu. Objem obchodov v posledných hodinách mierne poklesol, čo môže naznačovať konsolidáciu po predchádzajúcom prudkom raste. Celkový technický obraz zostáva pozitívny – kĺzavé priemery smerujú nahor a cena sa drží blízko nedávnych maxím.
Zdroj: xStation5
