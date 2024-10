Graf dňa: Bitcoin (23.10.2024)

Bitcoin v polovici týždňa stráca býčiu dynamiku a prepadá sa pod zónu 67 000 USD. Napriek vysokému čistému prílevu zaznamenanému v posledných dňoch sa trend začal obracať v kľúčovej zóne odporu, ktorá v minulosti podporovala celkový klesajúci trend na kryptomene. Poklesy, ktoré aktuálne pozorujeme, obracajú už spomínaný trend diktovaný ETF, keďže včera sme zaznamenali prvý čistý odlev prostriedkov od začiatku októbra tohto roka.

Zlepšený sentiment okolo trhu s kryptomenami vyvolal prudký nárast záujmu o trh s opciami. Obchodníci s opciami zvyšujú stávky na to, že bitcoin do konca novembra dosiahne rekordnú hodnotu 80 000 USD bez ohľadu na to, kto vyhrá prezidentské voľby v USA. Veľký záujem je aj o strike cenu 70 000 dolárov.

Zdroj: Bloomberg Financial LP

Na druhej strane, v krátkodobom horizonte obchodníci nakupujú kúpne opcie v blízkosti 68 000 a predajné opcie v blízkosti 66 000, inými slovami, mnohí z nich stále zaujímajú pozície a prestavujú sa pre prielom z oboch koncov tohto cenového pásma.

Včerajšie údaje naznačujú prvý čistý odlev finančných prostriedkov od prvej polovice októbra tohto roka. Zdroj: XTB Research

Ako sme už spomenuli, Bitcoin sa vymanil zo zóny hornej hranice klesajúceho trendového kanála, ktorý definuje celkový klesajúci trend od marca tohto roka, s dnom. Z krátkodobého hľadiska by práve táto zóna (žltá oblasť na grafe) mohla byť dôležitým kontrolným bodom ponuky. Na druhej strane sa však miestnym supportom môže stať 50-dňová EMA (modrá krivka na grafe). Zdroj: xStation