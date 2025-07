CUKR vymazáva zisky pre možné obnovenie exportov z Indie 📉

Futures na cukor klesajú o ďalšie 1 %, keďže India – druhý najväčší producent cukru na svete – môže v sezóne 2025–26, ktorá začína v októbri, povoliť vývoz cukru. Dôvodom sú náznaky silnej úrody trstinového cukru.

Priaznivé počasie, rozšírená výmera v štátoch ako Maháraštra a Karnataka a silné monzúny zvýšili očakávania 19 % nárastu produkcie, uvádzajú zdroje z odvetvia. Domáca spotreba má stúpnuť len mierne, čo by mohlo viesť k prebytku.

Ak budú exporty povolené, India by mohla ešte viac zatlačiť na globálne ceny cukru, ktoré sa už obchodujú blízko štvorročných miním v New Yorku. V predchádzajúcich rokoch India export obmedzila pre problémy s produkciou spôsobené počasím, no tento rok povolila obmedzené vývozy. Vláda zároveň podporuje stratégiu čistého paliva, pričom plánuje presmerovať viac cukru na výrobu etanolu – očakáva sa 4 mil. ton v sezóne 2025–26 oproti 3,2 mil. ton v tomto roku.

CUKR kontrakt sa po zverejnení správy o možnom uvoľnení kvót vrátil pod 10- a 30-dňové exponenciálne kĺzavé priemery (žltý a svetlofialový). Pokles sa aktuálne ustálil na úrovni 50 % Fibonacciho retracementu. Zdroj: xStation5

