Graf dňa - CH50 (09.09.2024)

Hospodárske ukazovatele Číny vykazujú pretrvávajúce deflačné tlaky, pričom spotrebiteľské ceny rastú menej, ako sa očakávalo, a ceny výrobcov naďalej klesajú. Napriek pokusom o stimuláciu rastu čelí druhá najväčšia svetová ekonomika problémom pri oživovaní domáceho dopytu a v boji proti problémom s nadmernými kapacitami.

Index spotrebiteľských cien (CPI) v Číne v auguste medziročne vzrástol o 0,6 %, čím zaostal za očakávaným rastom o 0,7 %. Tento mierny rast predlžuje obdobie ekonomickej slabosti, ktoré trvá už viac ako rok. Index cien výrobcov (PPI) medzitým medziročne klesol o 1,8 %, čo znamenalo 23. mesiac poklesu za sebou a prekročilo očakávaný pokles o 1,4 %. Tieto údaje zdôrazňujú pretrvávajúci boj so slabým domácim dopytom a nadmernými kapacitami v rôznych odvetviach.

Kľúčovým faktorom mierneho nárastu CPI bol rast cien potravín, ktoré v auguste medziročne stúpli o 2,8 %, čo je prvý kladný výsledok od júna 2023. Ceny bravčového mäsa, ktoré je významnou zložkou čínskeho CPI, vzrástli o 16,1 %. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny potravín a energií, však vzrástla len o 0,3 %, čo naznačuje pretrvávajúcu slabosť základného dopytu.

Hospodárske problémy Číny pretrvávajú

Údaje o inflácii sú v ostrom kontraste s úsilím vlády o stimuláciu hospodárskeho rastu. Maloobchodné tržby v júli vzrástli oproti predchádzajúcemu roku len o 2,7 %, čo je odrazom utlmených spotrebiteľských výdavkov. Sektor nehnuteľností, tradičný motor hospodárskeho rastu, sa naďalej nachádza v dlhodobom útlme, čo ďalej tlmí domáci dopyt.

Bývalý guvernér čínskej centrálnej banky Yi Gang nedávno zdôraznil potrebu zamerať sa na „boj proti deflačným tlakom“ a vyzval na aktívnejšiu fiškálnu politiku a akomodačné menové opatrenia. Vláda už spustila kampaň v hodnote 41 miliárd USD na podporu modernizácie zariadení a výmeny spotrebného tovaru, ale jej vplyv bol zatiaľ obmedzený.

Pretrvávajúce deflačné tlaky sú príznakom širšieho problému prebytku výroby, ktorý prevyšuje dopyt. Tento problém nadbytočných kapacít, ktorý sa prejavuje najmä v odvetviach, ako je oceliarsky a spracovateľský priemysel, naďalej zaťažuje výrobné ceny a celkový hospodársky rast.

Napriek týmto problémom niektorí analytici očakávajú v druhej polovici roka „mierne oživenie“ indexu spotrebiteľských cien v dôsledku rastúceho dopytu po spotrebe a vyšších cien potravín. Pretrvávajúce deflačné sily však prinútili globálne maklérske spoločnosti znížiť svoje prognózy rastu Číny na rok 2024 pod oficiálny cieľ približne 5 %.

Zdroj: xStation

CH50 (D1 interval)

Čínsky index začal klesať na základe slabších než očakávaných údajov. Len dnes klesol približne o 1 %. Pomaly sa tiež približuje ku kľúčovej podpore na úrovni 78,6 % Fibonacciho retracementu na úrovni 11099. Aktuálne tiež prelomil spodné Bollingerovo pásmo, ktoré bolo predtým príležitosťou na zvrat. RSI je v klesajúcom trende a vstupuje do prepredaného územia. MACD tiež potvrdzuje medvedí sentiment s priestorom pre ďalší pokles. Na to, aby býci opäť získali impulz, je potrebné prelomiť týždennú uzávierku na úrovni 11306. Tá by neskôr pôsobila ako podpora pri pokuse o prelomenie rezistencie na úrovni 61,8 % Fibonacciho retracementu, ktorá bola predtým silnou úrovňou podpory v klesajúcom trende.