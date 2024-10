Graf dňa - DE40 (05.09.2024)

DAX po dosiahnutí rekordných hodnôt prudko korigoval. Napriek riziku recesie rast spoločnosti SAP poháňaný umelou inteligenciou výrazne podporil index, čo ostro kontrastovalo s poklesom hlavných automobilových akcií.

DAX, hlavný nemecký akciový index, nedávno dosiahol nové rekordné maximá, čím vzdoroval rastúcim hospodárskym problémom, ktoré by podľa mnohých ekonómov mohli krajinu do konca aktuálneho štvrťroka uvrhnúť do technickej recesie. Táto pozoruhodná výkonnosť trhu ostro kontrastuje s poklesom, ktorý zaznamenali akcie nemeckých automobiliek - žiadna z nich zatiaľ v tomto roku nezaznamenala kladný výnos. Po výpredaji technologických akcií v USA po tom, ako spoločnosť Nvidia stratila za týždeň 10 % svojej hodnoty, klesla o viac ako 2 %.

Rozhodujúcim faktorom vynikajúcej výkonnosti indexu DAX je mimoriadny rast spoločnosti SAP, poprednej nemeckej softvérovej a technologickej spoločnosti. Spoločnosť SAP viedla expanziu poháňanú umelou inteligenciou, pričom jej akcie od začiatku roka vzrástli o 42 % po 45 % náraste v roku 2023. Viac ako tretinu tohtoročných ziskov indexu DAX možno pripísať výkonu spoločnosti SAP.

Hospodárske problémy Nemecka pretrvávajú

Odolnosť indexu DAX je v ostrom kontraste s čoraz pochmúrnejšími hospodárskymi vyhliadkami Nemecka. HDP krajiny sa v druhom štvrťroku 2024 znížil o 0,1 %, čím zaostal za 0,3-percentným rastom eurozóny v rovnakom období. Výrobný sektor, ktorý je v minulosti pilierom nemeckého hospodárstva, sa zmieta v štrukturálnej recesii. Globálny index nákupných manažérov (PMI) spoločnosti S&P pre Nemecko v auguste skĺzol do ďalšieho poklesu a dosiahol päťmesačné minimum, čím sa predĺžil pokles, ktorý pretrváva od polovice roka 2022.

Index podnikateľskej klímy ifo v auguste klesol na 86,6 bodu z júlových 87 bodov, čo znamenalo nové päťmesačné minimum. Napriek týmto problémom úspech spoločnosti SAP, ktorý sa opiera o silný rast jej príjmov z cloudu a strategické využívanie generatívnej umelej inteligencie, naďalej podporuje výkonnosť indexu DAX, čo poukazuje na rozdiel medzi širšími hospodárskymi problémami a úspechom nemeckého technologického sektora.

DE40 (D1 interval)

Nemecký DAX po dosiahnutí svojho historického maxima stratil viac ako 2 % svojej hodnoty a teraz sa snaží časť strát získať späť. Nachádza sa v blízkosti rezistencie na úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu a neďaleko od 100 SMA na úrovni 18 452. Ukazovateľ RSI sa ochladil a nachádza sa v hornej časti neutrálnej zóny. MACD aj ADX smerujú k medvedej divergencii, čo by mohlo stáť za pozorovanie. Ak býci opäť získajú moc, rezistencia sa nachádza na týždennom maxime z mája tohto roka na úrovni 18 896.

Zdroj: xStation 5