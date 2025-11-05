Graf dňa – EURUSD (05.11.2025)

- Dolár zostáva silný, podporený averziou voči riziku na trhoch
- Európsky sektor služieb rastie, no euru sa nedarí získať výhodu
- Dolár zostáva silný, podporený averziou voči riziku na trhoch
- Európsky sektor služieb rastie, no euru sa nedarí získať výhodu
Menný pár EUR/USD sa aktuálne obchoduje okolo úrovne 1,1481 USD za euro. Trh formuje kombinácia faktorov z Európy aj USA. Napriek pozitívnym signálom z ekonomiky eurozóny určuje tón obchodovania predovšetkým silný dolár a kľúčové makroekonomické údaje z USA. Dodatočnú neistotu na trhoch spôsobuje aj prebiehajúce rozpočtové zablokovanie americkej vlády.
Čo dnes ovplyvňuje EUR/USD?
V kontexte globálnej averzie k riziku ostáva dolár bezpečným prístavom.
PMI v eurozóne vzrástol v októbri na 52,5 bodu zo septembrových 51,2. Silný sektor služieb a rekordný objem nových objednávok zlepšujú výhlaď pre euro, hoci priemyselná produkcia zostáva stabilná a niektoré krajiny, ako Francúzsko, stále čelia ekonomickým výzvam.
Najnovšie ADP dáta ukázali solídny rast zamestnanosti v súkromnom sektore USA, čo posilnilo dolár. Trh teraz čaká na ďalšie správy, ako sú prieskum ISM a oficiálne údaje o zamestnanosti, ktoré môžu potvrdiť pokračovanie pozitívneho trendu na trhu práce.
Súčasný shutdown americkej vlády trvá už viac ako 34 dní, čím sa stal druhým najdlhším v histórii krajiny. Nezhody medzi demokratmi a republikánmi paralyzujú administratívu, čo vedie k pozastaveniu verejných služieb, hromadným núteným dovolenkám federálnych zamestnancov a omeškaniu kľúčových ekonomických údajov. Vyhliadky na ukončenie shutdownu sú nejasné a možné predĺženie do konca novembra zvyšuje trhovú neistotu.
Od včera pozorujeme korekciu technologických akcií, čo viedlo investorov k odlivu kapitálu z rizikovejších aktív. To spôsobuje presun prostriedkov do bezpečných investícií ako dolár, čo ďalej podporuje americkú menu a ovplyvňuje kurz EUR/USD.
Fed signalizuje možný koniec cyklu znižovania úrokových sadzieb, čo posilňuje dolár. Európska centrálna banka ponecháva sadzby relatívne stabilné, a tým euro nezískava voči doláru žiadnu výraznú výhodu.
Dennie zhrnutie: Wall Street v eufórii, AUD posilňuje po jestřábom RBA, zlato pokračuje v raste (10. 11. 2025)
USDCHF klesá o 0,2 % 📉 Švajčiarsko blízko zníženia ciel? 🇨🇭
US OPEN: Riziko je späť, trhy zaceňujú koniec vládneho „shutdownu“ (10. 11. 2025)
Ropa stagnuje: Optimizmus z USA naráža na pretrvávajúce obavy z nadbytku
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.