US OPEN: Je toto obrat po korekcii?

- Formovanie dna trhu: US500 prudko posilnil po 3 % korekcii, pričom 50 % retracement udržal ako podpora, čo naznačuje trvalé býčie momentum.
- Inflačný rast: Silné dáta z ISM Services (52,4) a nárast pracovných miest podľa ADP potvrdili rast, no index cien (Prices Paid) na úrovni 70,0 výrazne spochybňuje decembrové zníženie sadzieb.
- Rozdiely v tržbách: Trh odmenil potvrdený dopyt a rozvoj (MCD/GOOGL), zatiaľ čo tvrdšie potrestal problémy s realizáciou a nákladmi (SMCI/AXON).
Americké akciové trhy dnes otvorili mierne vyššie, no sentiment sa zreteľne zlepšuje, čo je viditeľné pri pohľade na futures kontrakty. Index US500 zaznamenal 3 % pokles zo svojho vrcholu z 30. októbra až na dnešné minimum počas ázijskej seansy. Aktuálne však pozorujeme silné oživenie, pričom futures na S&P 500 sa opäť dostali nad úroveň 3 800 bodov.
Technický pohľad na US500
Index US500 pokračoval v prudkom poklese počas ázijskej seansy, po volatilnom dni poznačenom zmiešanými firemnými výsledkami – slabé výsledky SMCI a mierne sklamanie od Arista vyvolali výrazné poklesy, ktoré však čiastočne vyvážili solídne výsledky AMD. Dnešný odraz pokračuje na pozadí lepších než očakávaných makrodát z USA. Odraz od 50,0 % Fibonacciho retracementu posledného hlavného uptrendu naznačuje, že základný býčí impulz zostáva zachovaný. Zatvorenie nad 6 800 bodmi dnes by malo potvrdiť koniec aktuálnej korekčnej fázy.
Zdroj: xStation5.
Makrodáta naznačujú odolnosť ekonomiky
Makroekonomické ukazovatele naďalej vykresľujú silný obraz americkej ekonomiky, aj napriek prebiehajúcemu shutdownu vlády:
-
Zamestnanosť v súkromnom sektore (ADP): V októbri v USA pribudlo 42 000 pracovných miest, čo prekvapilo trh po predchádzajúcom poklese. Tento vývoj signalizuje istú stabilizáciu trhu práce, napriek všeobecnému oslabovaniu dopytu po pracovnej sile.
-
ISM Services PMI: Index pozitívne prekvapil výsledkom 52,4 bodu oproti očakávaným 50,8. Hoci subindex Prices Paid vyskočil na veľmi vysokých 70 bodov, hlavnými ťahúňmi boli silná podnikateľská aktivita a nové objednávky.
Pohyb akcií: Víťazi a porazení
-
Advanced Micro Devices (AMD): Investori pozorne sledujú kvartálne výsledky a aktualizácie výhľadu v prostredí tlaku na valuácie v polovodičovom sektore. Napriek solídnym tržbám akcia rastie len mierne (+0,6 %) krátko po otvorení trhu.
-
Super Micro Computer (SMCI): Po slabých výsledkoch a výhlade je spoločnosť v centre pozornosti. Investori zvažujú potenciál oživenia vs. ďalších strát. Akcie klesli o takmer 7 %, čo odráža reakciu trhu na odklady dodávok.
-
Alphabet (Google) a Wiz: Technologický gigant získal súhlas amerického ministerstva spravodlivosti na akvizíciu kyberbezpečnostnej firmy Wiz. Akcie Alphabet rastú o 2,5 %.
-
McDonald's: Pozitívne prekvapenie v rastu tržieb v USA robí zo spoločnosti sledovaný titul pre ďalší vývoj. Akcie rastú o viac ako 3 %.
-
Axon Enterprise a Pinterest: Negatívne výsledky a výhľad viedli k výrazným poklesom cien akcií.
-
Axon klesá približne o 20 % pre sklamanie zo zisku a zvýšené náklady spôsobené clami.
-
Pinterest klesá taktiež o 20 %, napriek rastúcim tržbám a počtu používateľov, trh sklamal zisk.
-
