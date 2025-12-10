Graf dňa: EURUSD (10.12.2025)

Dnes sa EUR/USD obchoduje blízko úrovne 1,164 a pohybuje sa v relatívne úzkom rozpätí. Trhy sa zdržujú väčších pozícií pred večerným zasadnutím Fedu. Mierny tlak na dolár, spôsobený očakávaniami možného zníženia úrokových sadzieb v USA, spolu so stabilnými makroekonomickými údajmi z eurozóny, poskytuje euru miernu podporu. Kľúčovým faktorom však naďalej zostáva rozhodnutie americkej centrálnej banky a sprievodná tlačová konferencia.
Zdroj: xStation5
Faktory ovplyvňujúce kurz EUR/USD dnes
Očakávané rozhodnutie Fedu
Trh takmer úplne započítava zníženie sadzieb o 25 bázických bodov, takže samotné rozhodnutie môže mať na menový pár len obmedzený vplyv. Najdôležitejším aspektom bude tón vyhlásenia a prognózy sadzieb na nadchádzajúci rok.
Holubičie posolstvo by mohlo posilniť euro voči doláru a posunúť kurz EUR/USD smerom k 1,1680 – 1,1730. Naopak, jastrabí tón zdôrazňujúci inflačné riziká a stabilitu trhu práce by mohol podporiť dolár, čo by spôsobilo pokles kurzu smerom k 1,1615 – 1,1590 alebo nižšie. Trhy budú preto pozorne sledovať nuansy v Powellových vyjadreniach.
Stabilné usmernenia ECB
Európska centrálna banka zachováva opatrnú a stabilnú komunikačnú politiku. Predstavitelia ECB, vrátane Simkusa, signalizujú, že nie je potrebné rýchlo meniť úrokové sadzby, pokiaľ inflácia zostáva blízko cieľa.
Absencia nových stimulov z Frankfurtu znamená, že euro nedostáva jasný impulz od vlastnej menovej politiky. V praxi sú dnešné pohyby EUR/USD poháňané skôr signálmi z USA ako vyhláseniami miestnej centrálnej banky.
Makroekonomické údaje eurozóny
Absencia významných prekvapení poskytuje euru miernu podporu a posilňuje naratív o stabilizácii ekonomiky. Tieto údaje však nevytvárajú silný impulz ovplyvňujúci trend EUR/USD a hlavný smer bude naďalej závisieť od rozhodnutia a vyhlásenia Fedu.
