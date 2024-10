Graf dňa: JP225 (25.10.2024)

Blížia sa japonské voľby, ktoré by mohli zvýšiť volatilitu jenu a japonských akcií, keďže vládnuca Liberálnodemokratická strana (LDP) by mala prvýkrát od roku 2009 stratiť väčšinu v dolnej komore parlamentu. Voľby 27. októbra sa konajú po turbulentnom období, v ktorom nominácia Išiby a rétorika okolo zvyšovania úrokových sadzieb Bank of Japan otriasli jenom a spôsobili pokles akcií. Ak koalícia stratí väčšinu a vytvorí menšinovú vládu, Išibova administratíva bude výrazne oslabená, čo by mohlo priamo narušiť nedávne, relatívne holubičie vyjadrenia tohto politika o menovej politike Japonska. Na druhej strane to však neznamená, že ostatní politici sa budú výrazne odchyľovať od súčasného Ishibovho postoja.



V prípade zmeny vlády nie je jasné, ktorá strana sa ujme vedenia menovej politiky, keďže pôjde o koaličnú vládu. Teoreticky trh nemá rád zmeny pri moci, zároveň je však ťažké povedať, čo by sa mohlo stať s jenom po prípadnej porážke LDP. Bank of Japan je samozrejme nezávislá banka, ale už niekoľko rokov existuje určitý vplyv úradov na jej rozhodovanie, ktorý v posledných rokoch pomerne zreteľne narástol.

V tejto chvíli je ťažké povedať, aký konečný vplyv budú mať voľby na jen a spoločnosti zaradené do indexu Nikkei. Jedno je však isté, najbližšie zasadnutia môžu priniesť skokový nárast volatility týchto nástrojov, čo naznačuje aj volatilita implikovaná opciami na páre USDJPY, ktorá dosiahla najvyššie hodnoty od septembra tohto roka.

Index Nikkei, reprezentovaný JP225, sa v súčasnosti obchoduje v štruktúre dolnej hranice rastového kanála, ktorá sa na indexe pozoruje od augusta tohto roka. Zdá sa, že voľby rozhodnú o tom, či JP225 predĺži všeobecnú rastovú vlnu, alebo sa prelomí pod túto štruktúru a preruší rastový trend. Stojí za to pozorne sledovať, ako bude trh reagovať na víkendové voľby v Japonsku. Zdroj: xStation