Graf dňa: JP225 (27.10.2025)

- Japonský index Nikkei 225 v pondelok po prvýkrát v histórii prekonal hranicu 50 000 bodov.
- Na mesačnej báze zaznamenal index JP225 najsilnejší mesiac za posledných 15 rokov.
- Na ročnej báze je rok 2025 druhým najsilnejším rokom z hľadiska ziskov.
Japonský index Nikkei 225 v pondelok po prvýkrát v histórii prekonal hranicu 50 000 bodov a uzavrel s nárastom o 2,46 % na úrovni 50 512 bodov. Tento rast odzrkadľoval optimizmus v súvislosti s uvoľnením obchodných napätí medzi USA a Čínou a silnú globálnu ochotu riskovať po rekordných ziskoch na Wall Street.
Náladu investorov v Japonsku ďalej podporili očakávania, že Japonská centrálna banka na svojom tohtotýždňovom zasadnutí zachová svoju ultra-uvoľnenú menovú politiku, ako aj politická podpora pro-rastových reforiem premiérky Sanae Takaichi. Plánované expanzívne fiškálne opatrenia jej vlády vyvolali porovnania s „Abenomics“, čo vzbudilo nádeje na únik z desaťročia trvajúcej deflácie. Japonský jen zostáva dnes nezvyčajne silný a posilnil o 0,10 – 0,20 % voči ostatným menám G10, zatiaľ čo USDJPY klesol o 0,17 % na 152,820.
Rizikovú chuť v regióne Ázie a Tichomoria podporila aj správa, že USA upustili od plánov uvaliť 100 % clá na čínsky dovoz. Investori očakávajú, že premiérka Takaichi sa stretne s bývalým prezidentom Trumpom počas jeho návštevy Japonska koncom tohto týždňa.
Index JP225 zaznamenal najsilnejší mesiac od začiatku zberu údajov v roku 2010, keď za jediný mesiac (október) vzrástol o 12,8 %.
Na ročnej báze je rok 2025 druhým najsilnejším rokom z hľadiska ziskov za posledných 15 rokov, hoci stojí za zmienku, že rast sa zrýchlil až v polovici roka.
JP225 (interval D1)
Prekonanie historického prahu 50 000 bodov – viac ako tri desaťročia po vrchole bubliny v roku 1989 – signalizuje postupné oživenie dôvery investorov v japonskú ekonomiku. Futures Nikkei 225 (JP225) obchodované na platforme XTB už koncom minulého týždňa prekročili 50 000 bodov po uzavretí japonskej hotovostnej seansy.
