Graf dňa: Platina (29.12.2025)

Platina po dosiahnutí historického maxima 2 472 USD klesá o 5 % v rámci plošného výpredaja drahých kovov.
Po prekonaní historického maxima 2 472 USD sa platina prudko presunula do defenzívneho teritória. Pokles našiel podporu na úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu a v súčasnosti sa obchoduje na úrovni blízkej záverečnej cene z 23. decembra. Zdroj: xStation5
Od začiatku decembra do dnešnej polovice ázijskej seansy vzrástli futures na platinu o rekordných 50 %. Indikátor RSI sa už na začiatku poslednej strmej rally pohyboval blízko prekúpenej zóny (70<), keď ceny testovali vtedajšie ATH pri úrovni približne 1 700 USD (žltá zóna). Obavy z nadhodnotenia však nebránili ďalšej eufórii. Rast platiny bol spočiatku ťahaný širokým rastovým sentimentom na drahých kovoch, podporeným očakávaniami ďalšieho uvoľňovania menovej politiky. Nižšie úrokové sadzby by zvýšili likviditu na trhu, podporili celkový dopyt a znížili náklady obetovanej príležitosti držby komodít v porovnaní s úročenými vkladmi či dlhopismi. V prípade platiny zohrávali kľúčovú úlohu aj nedostatky na strane ponuky, na ktoré poukazoval silný priemyselný dopyt (najmä po automobilových katalyzátoroch) a šperkárstvo.
Očakáva sa, že chronický deficit platiny sa v roku 2026 zmierni. Zdroj: World Platinum Investment Council, Q3 2025 Report
Bezpečný prístav však na konci roka nedokázal drahé kovy podporiť. Hoci rokovania Trumpa so Zelenským nepriniesli na papieri žiadne konkrétne mierové prielomy, nádejné naratívy o tom, že sa „vojna blíži ku koncu“ a že existuje „90 % dohoda na mierovom pláne“, stačili investorom ako impulz na realizáciu ziskov na prekúpených trhoch. Spolu s platinou klesli aj zlato (-1,4 %), striebro (-4 %) a paládium (-12 %).
Výpredaj drahých kovov ďalej podporila stabilizácia očakávaní okolo januárového kroku Fedu (swapové trhy nacenili približne 80 % pravdepodobnosť, že sadzby zostanú nezmenené) a opatrnosť pred zajtrajším zverejnením minutes z FOMC. Platina však čelí tlakom na strane ponuky, ktoré by sa po rokoch deficitov mali v roku 2026 normalizovať. Novembrový report WPIC poukázal na mierne nižšiu priemyselnú spotrebu v kľúčových sektoroch (katalyzátory a šperkárstvo) a výraznejšie poklesy paládia môžu navyše povzbudiť výrobcov k substitúcii platiny lacnejšou alternatívou.
